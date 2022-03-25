Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 9
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Ну как минимум не хватает количества десятичных знаков после запятой. Или я ошибаюсь, и это как-то можно указать для ::Print() ?
Если после запятой ничего не печатается, значит там нули до 16-го знака
Если после запятой ничего не печатается, значит там нули до 16-го знака
А если печатается?
Вот простой скрипт.
Для массива имеем такую запись:
А для матрицы такую:
И вопрос. Это нормально, что нельзя указать точность для вывода значений матрицы?
Это нормально, что нельзя указать точность для вывода значений матрицы?
Возможно, лучший вариант - это перегрузка (со стороны MQ) ArrayPrint для матриц.
Возможно, лучший вариант - это перегрузка (со стороны MQ) ArrayPrint для матриц.
А мне кажется, что раз есть такие отдельные сущности, как вектор и матрица, то напрашиваются методы vector.Print() и matrix.Print().
А мне кажется, что раз есть такие отдельные сущности, как вектор и матрица, то напрашиваются методы vector.Print() и matrix.Print().
Тогда уж matrix.ToString();
Какие проблемы с тестированием M1 на месячном таймфрейме?
Просто указывайте PERIOD_M1 в качестве параметра при копировании таймсерий и вызове индикаторов
Это опять костыли. В настройках тестера одно, в параметрах другое.
Нужно не только считывать котировки и обучать, но и тестировать результат. Проверка и торговля идет в OnTick().
На месячном ТФ, OnTick() будет вызываться 1 раз в месяц по ценам открытия, по OHLC еще 3 раза.
По реальным тикам только остается. А это действительно большой траффик. Проверил. Только что, тестер выкачал с вашего сервера тиковых данных на 200 мб по EURUSD. И расчеты в 4 раза медленнее идут. А есть и др. инструменты...
Для МО в основном достаточно по ценам открытия M1-H1 работать. По крайней мере для быстрой оценки. По реальным тикам тоже надо, но потом, перед запуском эксперта в работу.
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Такое ощущение, что эта доработка потребует от вас неделю работы... просто снять или увеличить лимит. Я то думал это в 1-2 строчках сделать небольшие изменения, 1 год поменять на 10-20. Лучше без лимитов, сколько запросил - столько и получил.
Ну так сделаете? Это очень помогло бы. Все минусы текущей ситуации описал.
Тогда уж matrix.ToString();
Это запланировано
А мне кажется, что раз есть такие отдельные сущности, как вектор и матрица, то напрашиваются методы vector.Print() и matrix.Print().
А мне кажется, что раз есть такие отдельные сущности, как вектор и матрица, то напрашиваются методы vector.Print() и matrix.Print().
Массивы тоже идут по этому пути.
Очень интересная идея
Вроде, так логичнее.
Print(matrix.ToString());
Сейчас можно делать заглушку на Print через одноименный макрос. Если будет метод, такая возможность исчезнет.