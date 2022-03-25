Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 2

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Как насчет инструмента для рисования прямоугольников? Когда мы сможем правильно настроить прямоугольник? Вы собираетесь добавить недостающие ручки?

 
Rashid Umarov #:

Почитайте статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок

Составьте массив полученных прибылей и убытков каждого трейда и посчитайте на нем коэффициент Шарпа

Да я знаю, как он считается. По каждому трейду без приведения P/L к определенному интервалу, понятно. Для тестера такой подход оптимален, на самом деле, т.к. у всех системы разные с разным кол-вом сделок в день или месяц. Напрасно изменили, лично для меня приведение к году бессмысленно.
 
Rashid Umarov #:

Почитайте статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок

Составьте массив полученных прибылей и убытков каждого трейда и посчитайте на нем коэффициент Шарпа

Подскажите, будет ли обновление vps до актуального билда терминала metatrader 5 , чтобы файлы данных, переданные на vps работали ? 
Сейчас они отправляются на vps в виде архивов zip, но vps терминалы их не распоковывают. 
 

Исправьте инструмент рисования прямоугольника, пожалуйста

 
beto_gauer #:

Исправьте инструмент рисования прямоугольника, пожалуйста

Прямоугольник рисуется без ошибок. Пожалуйста прекратите флудить по форуму.
 
beto_gauer #:

Исправьте инструмент рисования прямоугольника, пожалуйста

Да, это нужно исправить

Должно быть так

 А сейчас неудобно, всего 2 стороны для захвата

 
Vladimir Karputov #:
Прямоугольник рисуется без ошибок. Пожалуйста прекратите флудить по форуму.

Нет, инструмент неисправен. Не хватает ручек в двух углах для правильного рисования. Для людей, которые торгуют по методу спроса и предложения и рисуют много прямоугольников, это кошмар.

 
Vitaly Muzichenko #:

Да, это нужно исправить

Должно быть так

 А сейчас неудобно, всего 2 стороны для захвата

Да, я хотел бы встретиться с гением, который подумал, что это отличная идея превратить простую задачу корректировки прямоугольника в такую ​​раздражающую и трудоемкую задачу. Он достоин трофея.

 
Vitaly Muzichenko #:

 А сейчас неудобно, всего 2 стороны для захвата

 

А теперь представь эту рамку с кнопками слева вверху от какого-нибудь индикатора их использующего. В этом случае остаётся только один нижний правый угол.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

А теперь представь эту рамку с кнопками слева вверху от какого-нибудь индикатора их использующего. В этом случае остаётся только один нижний правый угол.

Не надо представлять, это несколько лет используется в мт4 без проблем... вообще без проблем и вполне успешно!

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