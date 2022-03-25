Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 2
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Как насчет инструмента для рисования прямоугольников? Когда мы сможем правильно настроить прямоугольник? Вы собираетесь добавить недостающие ручки?
Почитайте статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Составьте массив полученных прибылей и убытков каждого трейда и посчитайте на нем коэффициент Шарпа
Почитайте статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Составьте массив полученных прибылей и убытков каждого трейда и посчитайте на нем коэффициент Шарпа
Исправьте инструмент рисования прямоугольника, пожалуйста
Исправьте инструмент рисования прямоугольника, пожалуйста
Исправьте инструмент рисования прямоугольника, пожалуйста
Да, это нужно исправить
Должно быть так
А сейчас неудобно, всего 2 стороны для захвата
Прямоугольник рисуется без ошибок. Пожалуйста прекратите флудить по форуму.
Нет, инструмент неисправен. Не хватает ручек в двух углах для правильного рисования. Для людей, которые торгуют по методу спроса и предложения и рисуют много прямоугольников, это кошмар.
Да, это нужно исправить
Должно быть так
А сейчас неудобно, всего 2 стороны для захвата
Да, я хотел бы встретиться с гением, который подумал, что это отличная идея превратить простую задачу корректировки прямоугольника в такую раздражающую и трудоемкую задачу. Он достоин трофея.
А сейчас неудобно, всего 2 стороны для захвата
А теперь представь эту рамку с кнопками слева вверху от какого-нибудь индикатора их использующего. В этом случае остаётся только один нижний правый угол.
А теперь представь эту рамку с кнопками слева вверху от какого-нибудь индикатора их использующего. В этом случае остаётся только один нижний правый угол.
Не надо представлять, это несколько лет используется в мт4 без проблем... вообще без проблем и вполне успешно!