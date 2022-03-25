Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 5
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А надпись "15 min delayed" в окне графика символа после названия символа, появившаяся в этом билде, это же глюк? Или страшная правда? :)
Введите этот текст "15 min delayed" в поисковую систему и прочитайте результаты.
Это здорово, что вы сделали матрицы " для разработчиков решений на основе нейросетей ".
Но, вы не даете возможности заполнять эти матрицы данными, в достаточном для обучения количестве.
В тестере можно получить котировки только за текущий и предыдущий год. Например, если начинать тестирование с 5 января, то будут данные за 5 дней выбранного года и предыдущий год. Это около 75 тыс строк на M5. Или около 6200 строк на H1. На 6200 строках нейросети ничему не научатся. Нужно больше данных.
Просьба разблокировать доступ ко всем имеющимся данным в тестере.
https://www.mql5.com/ru/articles/9805
В этой статье не показано, как получить данные за 5-10 лет на Н1 в тестере.
CopyTime и другие Copy выдают котировки за текущий и за прошлый год от даты начала тестирования. Дайте всё что запрашивает эксперт или хотя бы до 10 лет.
https://www.mql5.com/ru/articles/9805\\
Просто используйте Print
Спасибо. Но в обычном принте нет тех возможностей, что в ArrayPrint(). Может ещё сделаете PrintFormat() для матриц и векторов?
Введите этот текст "15 min delayed" в поисковую систему и прочитайте результаты.
В первую очередь сделал. Никаких официальных ответов от MetaQuotes обнаружить не удалось. Не мешайте получить его здесь, пожалуйста.
В первую очередь сделал. Никаких официальных ответов от MetaQuotes обнаружить не удалось. Не мешайте получить его здесь, пожалуйста.
Прочитали, но не поняли. Извините, я думала, что здесь есть более умные читатели.
Прочитали, но не поняли. Извините, я думала, что здесь есть более умные читатели.
Выше есть такая информация: https://www.mql5.com/ru/forum/388631/page4#comment_27701305
Я сам торгую через Открытие и теперь не намерен обновлять версию своего МТ пока ситуация не прояснится.
Если на реальном счёте идёт такая задержка, то там вообще нечего делать, но практика показывает, что это не так.
Выше есть такая информация: https://www.mql5.com/ru/forum/388631/page4#comment_27701305
Я сам торгую через Открытие и теперь не намерен обновлять версию своего МТ пока ситуация не прояснится.
Если на реальном счёте идёт такая задержка, то там вообще нечего делать, но практика показывает, что это не так.
Если это реальный аккаунт, то я не могу комментировать.
брокер "Открытие" . реальный счет.
Появилась странная надпись. "15 min delayed"
Хотя котировки идет правильно
Добрый день,
К сожалению, в последнем билде допущена ошибка, приводящая к появлению этой надписи.
Данные и чарты, при этом, отображаются в реальном времени.
Мы уже исправили эту ошибку и готовим новый билд.
Приносим извинения за причинённые неудобства.
Прочитали, но не поняли. Извините, я думала, что здесь есть более умные читатели.
Если это реальный аккаунт, то я не могу комментировать.
Уважаемая Лилита, я думал, что вам хватило ума предположить, что речь, конечно же, идет о реальном ECN аккаунте. Еще раз настоятельно прошу не лезть в то, в чем не разбираетесь. Введите текст "mind your own business" в поисковую систему и прочитайте результаты.
Добрый день,
К сожалению, в последнем билде допущена ошибка, приводящая к появлению этой надписи.
Данные и чарты, при этом, отображаются в реальном времени.
Мы уже исправили эту ошибку и готовим новый билд.
Приносим извинения за причинённые неудобства.
Спасибо большое за ответ! Напишу в английскую ветку форума по этой теме, а то они там тоже сильно волнуются :)