Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 12
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С четырьмя однако... Сорри, не удержался
Было с 5-ю, потом исправил цифру, чтобы логика примера не нарушилась) Пятая по центру
Добавьте, пожалуйста, возможность отслеживать тики других инструментов, а не только того, на котором запущен эксперт. Сейчас есть только событие OnTick(), а нужно что-то вроде
Я знаю, что можно следить за стаканами с OnBookEvent, но по нужным мне инструментам (опционы) брокер просто не даёт такой фид - стакан пустой и через MQL5, и в терминале, а тики (bid/ask) есть. Открывать кучу графиков и вешать на каждый из них свой эксперт - плохой вариант.
Добавьте, пожалуйста, возможность отслеживать тики других инструментов
Здесь.
Что может происходить?
После смены входных параметров в эксперте не срабатывает OnInit(), входные параметры также не применяются.
Выход один: удалять с графика, вносить нужные параметры при новой установке на график.
Если что-то нужно изменить, то нужно каждый раз удалять с графика и снова устанавливать с нужными параметрами.
Почему так?
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Ранее также задавал вопрос, но в ответ привычная тишина
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
Vitaly Muzichenko, 2022.01.16 22:00
У меня такая-же проблема с кастом-индикатором.
Меняю входные параметры и закрываю окно. Открываю окно - старые параметры, новые применяются с десятой попытки
Чтобы применялись сразу, нужно убрать с графика и забросить на график с нужными параметрами
---
P.S. Происходит не со всеми программами, а только с некоторыми - зависимости не нашёл.
Нашёл причину
Если в коде есть такое, то это вызывает ошибку
Чем это заменить?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
traveller00, 2021.12.04 15:10
Есть простой скрипт
Будучи собранный старой релизной версией 2940 он выдаёт результат 2 2, как и ожидается.
Будучи собранный последней релизной версией 3091 он выдаёт результат 2 4.
Почему?
На последней релизной 3211 баг на месте.
На последней релизной 3211 баг на месте.
Я не могу объяснить почему так, но этот код даёт ожидаемый вами результатМожет не отвечают потому, что это не баг, а фишка.
На последней релизной 3211 баг на месте.