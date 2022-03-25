Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 15

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Есть надежда, что с тестером баги в следующих релизах и версиях будут исправлены?
 

исключая участки кода - удалось тестировать обычной скоростью, т.е. тестер - работает. Смотрю  код далее...

но, не исключаю тот факт (просьба со своей стороны посмотреть изготовителям или пользователям, по - путно или кто и так сталкивался, что после нескольких прогонов теста (один - два) - далее он тупо зависает и все... помогает его закрытие с последующим переоткрытием...

так было на разных тестах разных роботов по ценам открытия - никаких копак в ТИКАХ не было!!!

Если сейчас подобные тормоза повторятся или позже - выложу скрины экрана!

Спс, за понимание и своевременное устранение ошибок.


 

Баг - после изменения описания  кастом символа оно не меняется на открытых чартах. Причем не важно как менять - вручную из интерфейса или программно из MQL5.

Помогает только закрытие чарта и открытие его заново.

Изменение должно применяться на чартах автоматически.

Вероятно, еще какие-то свойства страдают такой же проблемой.

 

Есть вопрос по коэфф. Шарпа.

У меня советник может работать в 2 режимах - с имитацией фиксирования прибыли (TesterWithdrawal) и без.

По итогу получаем два разных значения коэффициентов для одного и того же случая. Может есть смысл учитывать TesterWithdrawal при расчете.



 

Данное предупреждение теперь всегда будет в MQL5 или это временная ситуация?

void OnStart()
{
  int Array[];
  
  Array[ORDER_TYPE_BUY] = 0; // possible loss of data due to type conversion
}
 

b3223. При запросе тиков за год через CopyTicksRange TaskManager показывает низкую нагрузку CPU, хотя на самом деле это не так.

Также видел Summary_CPU > 108%.

 
fxsaber #:

Данное предупреждение теперь всегда будет в MQL5 или это временная ситуация?

Спасибо за сообщение. Поправлю.

Из нового.
Теперь, типом выражения индекса может быть ulong (изначально, выражение приводилось к uint, т.е. для long и ulong отбрасывалась старшая часть).
Общее количество элементов в массиве (по всем размерностям) пока по прежнему не более INT_MAX

 
fxsaber #:

Данное предупреждение теперь всегда будет в MQL5 или это временная ситуация?

Хочу просто уточнить…

У вас объявлен массив нулевой длины. И в него, не увеличив размер массива вы пытаетесь записать данные… Разве тут не будет выхода за пределы?

 
Alexey Viktorov #:

Хочу просто уточнить…

У вас объявлен массив нулевой длины. И в него, не увеличив размер массива вы пытаетесь записать данные… Разве тут не будет выхода за пределы?

Пример был не для запуска. Обсуждалось сообщение на этапе компиляции.

 
Ilyas #:

Из нового.

Теперь, типом выражения индекса может быть ulong (изначально, выражение приводилось к uint, т.е. для long и ulong отбрасывалась старшая часть).
Общее количество элементов в массиве (по всем размерностям) пока по прежнему не более INT_MAX

Спасибо за информацию.

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