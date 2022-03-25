Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 15
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исключая участки кода - удалось тестировать обычной скоростью, т.е. тестер - работает. Смотрю код далее...
но, не исключаю тот факт (просьба со своей стороны посмотреть изготовителям или пользователям, по - путно или кто и так сталкивался, что после нескольких прогонов теста (один - два) - далее он тупо зависает и все... помогает его закрытие с последующим переоткрытием...
так было на разных тестах разных роботов по ценам открытия - никаких копак в ТИКАХ не было!!!
Если сейчас подобные тормоза повторятся или позже - выложу скрины экрана!
Спс, за понимание и своевременное устранение ошибок.
Баг - после изменения описания кастом символа оно не меняется на открытых чартах. Причем не важно как менять - вручную из интерфейса или программно из MQL5.
Помогает только закрытие чарта и открытие его заново.
Изменение должно применяться на чартах автоматически.
Вероятно, еще какие-то свойства страдают такой же проблемой.
Есть вопрос по коэфф. Шарпа.
У меня советник может работать в 2 режимах - с имитацией фиксирования прибыли (TesterWithdrawal) и без.
По итогу получаем два разных значения коэффициентов для одного и того же случая. Может есть смысл учитывать TesterWithdrawal при расчете.
Данное предупреждение теперь всегда будет в MQL5 или это временная ситуация?
b3223. При запросе тиков за год через CopyTicksRange TaskManager показывает низкую нагрузку CPU, хотя на самом деле это не так.
Также видел Summary_CPU > 108%.
Данное предупреждение теперь всегда будет в MQL5 или это временная ситуация?
Спасибо за сообщение. Поправлю.
Из нового.
Теперь, типом выражения индекса может быть ulong (изначально, выражение приводилось к uint, т.е. для long и ulong отбрасывалась старшая часть).
Общее количество элементов в массиве (по всем размерностям) пока по прежнему не более INT_MAX
Данное предупреждение теперь всегда будет в MQL5 или это временная ситуация?
Хочу просто уточнить…
У вас объявлен массив нулевой длины. И в него, не увеличив размер массива вы пытаетесь записать данные… Разве тут не будет выхода за пределы?
Хочу просто уточнить…
У вас объявлен массив нулевой длины. И в него, не увеличив размер массива вы пытаетесь записать данные… Разве тут не будет выхода за пределы?
Пример был не для запуска. Обсуждалось сообщение на этапе компиляции.
Из нового.
Теперь, типом выражения индекса может быть ulong (изначально, выражение приводилось к uint, т.е. для long и ulong отбрасывалась старшая часть).
Общее количество элементов в массиве (по всем размерностям) пока по прежнему не более INT_MAX
Спасибо за информацию.