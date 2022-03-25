Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 3

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С графическими объектами продолжаются проблемы. Ставлю трендовую линию на график H4 и спускаюсь по таймфреймам вниз H1 > M30 > M15 > M5 > M1.

В МТ4 все работает, в МТ5 на младших ТФ не отображается. С Фибоначчи то же самое, писал тут.


 

был шарп старый 0,17 стал после обновы 0,72 круто че))

 
Vitaly Muzichenko #:

Не надо представлять, это несколько лет используется в мт4 без проблем... вообще без проблем и вполне успешно!

Мой ответ был в поддержку твоему. Просто я указал практическое неудобство в том, чтобы сделать один индикатор с рамкой на МТ5. Но резона делать пока нет.

На МТ4 такой проблемы нет. Думаю столь важный элемент не будет пропущен разработчиками. Раз программисты переходят на МТ5, то и на баги (и неудобства) будут обращать внимание пристальнее.

 

Ничего не изменилось, и у 3210 та же проблема, что описана ранее.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы

Lilita Bogachkova, 2022.01.31 13:04

От билда к билду "Поиск в файлах" тащит ошибку поисковой системы. Место поиска MetaEditor зависает!

Нажмите на изображение, чтобы воспроизвести.

Fatal search engine error


Примеры:

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Lilita Bogachkova #:

Ничего не изменилось, и у 3210 та же проблема, что описана ранее.


Примеры:


Поиск из ME в других папках работает? Поиск в тех же папках из других программ работает? Проверьте нет ли в папках занятых файлов, недоступных по правам пользователя Windows и циклических ссылок типа mklink (виртуальная папка, указывающая на одну из родительских).

Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?

 
Stanislav Korotky #:

Поиск из ME в других папках работает? Поиск в тех же папках из других программ работает? Проверьте нет ли в папках занятых файлов, недоступных по правам пользователя Windows и циклических ссылок типа mklink (виртуальная папка, указывающая на одну из родительских).

Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?

Проблема существует независимо от того, в какой папке установлен МТ5. Установка брокера или MetaQuotes. 

" Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?" - я его не устанавливаю.

Проблема уже подробно описана, просто посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page17#comment_27419544

Например, на МТ4 поиск в файлах работает.

3


Интересно что редактор МТ5 ищет папки MQL4, а MQL5 зависает.

4


Но редактор МТ4 ищет в папках MQL5.

5

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы
  • 2022.01.31
  • www.mql5.com
В пятницу 28 января 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

Сломали где-то по пути от 3184 styler Whitesmith в metaeditor.  -Он теперь точно такой же как и стиль Metaquotes - добавляет пробел.

Ребят я уже сообщал об этом баге в бете, но походу баг репорты никто не читает ?

 

Странно.

VPS вроде обновился до терминала 3210 

2022.02.13 08:02:45.348 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3210 started for MetaQuotes Software Corp.
2022.02.13 08:02:45.349 Terminal        Windows Server 2019 build 17763 on Hyper-V, 16 x AMD EPYC 7542 32-Core, 47 / 63 Gb memory, 62 / 127 Gb disk, admin, GMT+1


Но файлы данных(которые передаются с экспертом при миграции ) все равно не распакованы :

2022.02.13 08:02:49.826 Exp - EXTRA mt5 20220207 (GBPUSD,H1)    1: File name = ALL_GLOBAL.csv.zip, PK   
2022.02.13 08:02:49.826 Exp - EXTRA mt5 20220207 (GBPUSD,H1)    2: File name = ALL_GLOBAL.txt.zip, PK  


Т.е. советник не может работать с файлами данных. 

 
Lilita Bogachkova #:

Проблема существует независимо от того, в какой папке установлен МТ5. Установка брокера или MetaQuotes. 

" Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?" - я его не устанавливаю.

Проблема уже подробно описана, просто посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page17#comment_27419544

Например, на МТ4 поиск в файлах работает.


Интересно что редактор МТ5 ищет папки MQL4, а MQL5 зависает.


Но редактор МТ4 ищет в папках MQL5.


Папка установки MT5 ни при чем.

Ищите особенность в тех папках, где происходит проблема поиска - навскиду я уже писал, что искать - циклические линки, названия файлов/папок с локальными символами, ограниченные права доступа для того юзера, под которым запускается ME. Понятно, что зависания по-хорошему быть не должно, но раз оно есть, выяснить причину можно только на вашей машине.

Про ключ в строке запуска не понятно как можно быть не в курсе, откуда он берется - если запускаете ME через ярлык или из MT, запустите ME напрямую из файлового менеджера.

 
Stanislav Korotky #:

Папка установки MT5 ни при чем.

Ищите особенность в тех папках, где происходит проблема поиска - навскиду я уже писал, что искать - циклические линки, названия файлов/папок с локальными символами, ограниченные права доступа для того юзера, под которым запускается ME. Понятно, что зависания по-хорошему быть не должно, но раз оно есть, выяснить причину можно только на вашей машине.

Про ключ в строке запуска не понятно как можно быть не в курсе, откуда он берется - если запускаете ME через ярлык или из MT, запустите ME напрямую из файлового менеджера.

Подскажите пожалуйста, что в этом файле заставляет зависать метаредактор МТ5, но не влияет на МТ4 и другие редакторы? Файл находится в разархивированном виде, папка: C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\Data


Ответ, вероятно, размер файла. А таких файлов много, поэтому возникла проблема.

Файлы:
DataUSXX.zip  777 kb
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