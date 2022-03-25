Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 3
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С графическими объектами продолжаются проблемы. Ставлю трендовую линию на график H4 и спускаюсь по таймфреймам вниз H1 > M30 > M15 > M5 > M1.
В МТ4 все работает, в МТ5 на младших ТФ не отображается. С Фибоначчи то же самое, писал тут.
был шарп старый 0,17 стал после обновы 0,72 круто че))
Не надо представлять, это несколько лет используется в мт4 без проблем... вообще без проблем и вполне успешно!
Мой ответ был в поддержку твоему. Просто я указал практическое неудобство в том, чтобы сделать один индикатор с рамкой на МТ5. Но резона делать пока нет.
На МТ4 такой проблемы нет. Думаю столь важный элемент не будет пропущен разработчиками. Раз программисты переходят на МТ5, то и на баги (и неудобства) будут обращать внимание пристальнее.
Ничего не изменилось, и у 3210 та же проблема, что описана ранее.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3180: Векторы и матрицы в MQL5 и повышение удобства работы
Lilita Bogachkova, 2022.01.31 13:04
От билда к билду "Поиск в файлах" тащит ошибку поисковой системы. Место поиска MetaEditor зависает!
Нажмите на изображение, чтобы воспроизвести.
Примеры:
Ничего не изменилось, и у 3210 та же проблема, что описана ранее.
Примеры:
Поиск из ME в других папках работает? Поиск в тех же папках из других программ работает? Проверьте нет ли в папках занятых файлов, недоступных по правам пользователя Windows и циклических ссылок типа mklink (виртуальная папка, указывающая на одну из родительских).
Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?
Поиск из ME в других папках работает? Поиск в тех же папках из других программ работает? Проверьте нет ли в папках занятых файлов, недоступных по правам пользователя Windows и циклических ссылок типа mklink (виртуальная папка, указывающая на одну из родительских).
Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?
Проблема существует независимо от того, в какой папке установлен МТ5. Установка брокера или MetaQuotes.
" Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?" - я его не устанавливаю.
Проблема уже подробно описана, просто посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page17#comment_27419544
Например, на МТ4 поиск в файлах работает.
Интересно что редактор МТ5 ищет папки MQL4, а MQL5 зависает.
Но редактор МТ4 ищет в папках MQL5.
Сломали где-то по пути от 3184 styler Whitesmith в metaeditor. -Он теперь точно такой же как и стиль Metaquotes - добавляет пробел.
Ребят я уже сообщал об этом баге в бете, но походу баг репорты никто не читает ?
Странно.
VPS вроде обновился до терминала 3210
Но файлы данных(которые передаются с экспертом при миграции ) все равно не распакованы :
Т.е. советник не может работать с файлами данных.
Проблема существует независимо от того, в какой папке установлен МТ5. Установка брокера или MetaQuotes.
" Что за ключ /language в строке запуска ME - что будет если его убрать?" - я его не устанавливаю.
Проблема уже подробно описана, просто посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/387081/page17#comment_27419544
Например, на МТ4 поиск в файлах работает.
Интересно что редактор МТ5 ищет папки MQL4, а MQL5 зависает.
Но редактор МТ4 ищет в папках MQL5.
Папка установки MT5 ни при чем.
Ищите особенность в тех папках, где происходит проблема поиска - навскиду я уже писал, что искать - циклические линки, названия файлов/папок с локальными символами, ограниченные права доступа для того юзера, под которым запускается ME. Понятно, что зависания по-хорошему быть не должно, но раз оно есть, выяснить причину можно только на вашей машине.
Про ключ в строке запуска не понятно как можно быть не в курсе, откуда он берется - если запускаете ME через ярлык или из MT, запустите ME напрямую из файлового менеджера.
Папка установки MT5 ни при чем.
Ищите особенность в тех папках, где происходит проблема поиска - навскиду я уже писал, что искать - циклические линки, названия файлов/папок с локальными символами, ограниченные права доступа для того юзера, под которым запускается ME. Понятно, что зависания по-хорошему быть не должно, но раз оно есть, выяснить причину можно только на вашей машине.
Про ключ в строке запуска не понятно как можно быть не в курсе, откуда он берется - если запускаете ME через ярлык или из MT, запустите ME напрямую из файлового менеджера.
Подскажите пожалуйста, что в этом файле заставляет зависать метаредактор МТ5, но не влияет на МТ4 и другие редакторы? Файл находится в разархивированном виде, папка: C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\Data
Ответ, вероятно, размер файла. А таких файлов много, поэтому возникла проблема.