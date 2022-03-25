Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 14
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Уважаемые разработчики!
Почему Вы игнорируете просьбу о трансляции расписания сессий Срочного рынка ММВБ?
Сегодня, вечерняя сессия началась в 19-15, роботы заглючили...
При использовании CopyTicks быстро съедается оперативная память. При попытке запросить историю для накопления в файлах .tkc, например, по всем опционам текущей серии только лишь одной underlying акции за один день (в примере это 328 тикеров и всего лишь пара сотен тысяч тиков) съедается 3 ГБ памяти, брокер Финам. В скрипте стоит фильтр на сегодняшнюю дату истории и на тикеры " 2202", это внутринедельные опционы, такие бывают только на SPY, см. лог. Пятничных, а тем более месячных тикеров в десятки раз больше, память засоряется моментально. Аналогично всё происходит при вызове copy_ticks из Питона.
Я уже писал в другой теме, но она осталась без внимания, в ней предположили, что скопированные тики помимо сохранения в файл .tkc остаются лежать в памяти как минимум в сжатом виде (да и те не нужны), но текущий пример показывает, что всё ещё хуже.
https://www.mql5.com/ru/forum/389074
какая то ***с тестером стртатегий продолжается - регулярно виснет, приходится все перезапускать и его тоже, сейчас вообще весь завис...
робот тот же, то робота не находит в папке у себе то еще что - неужели запись экрана писать - неужели ни у кого он ПОСТОЯННО не зависает после очередного прогона -
это уже другой брокер - проблема сохраняется...
при нажатии на старт пишет
при нажатии на старт не стртует
причем агенты исправны
доходит до смешного чтобы сделать очередной прогон в тестере - его приходится перезапускать иначе он сам не закупскается при старте:
постоянно или через несколько тестов впадает в спячку...прошу посмотреть и принять меры. Тесты роботов разные, роботы разные на тесрах, кампы разные новые стационарные. Неужели никто с этим не сталкивался и у всех все гуд! ??? Ведь тестировать и нормально программировать невозможно.... нервяк один.
Опустим эмоции, просьба исключить не корректную раьоту тестера стратегий. А именно не стартует после очередного прогона. Приходится перезапускать.
Неужели невозможно у себя инициировать проблему тестера и решить ее?
У меня на ноуте на маке совсем не мощном тестер работает, не летает, конечно, но ничего. А если на каждом тике не делать каких-нибудь расчетов в цикле, то совсем норм...
.......
........ Неужели никто с этим не сталкивался и у всех все гуд! ??? .......
- это я так для инфо, что у меня работает всё нормально.
- это я так для инфо, что у меня работает всё нормально.
Сначала начну с первой позиции:
столкнулся - почему не сообщается что превышены символы в роботе на сохранение?
Потом получается что он робота не видит:
EA RSI Averaging SL TP transfer to breakeven closure in parts HEDGE.mq5
вот например - сохраняется его часть - и далее у вертеп!!! Почему нельзя сделать уведомлялку что нельзя столько символов сохранять???
Почему они по кол-ву отличаются от возможного сохранения в программе виндовс???
Либо же приведите в соответствие - либо же ОКОШКО юзеру, что извините, но ПРЕДЕЛЫ ограничены по кол-ву символов в названии файла!!!!
например во так, типа переназовите имя иначе он будет умолчательно сохранен в таком виде:
EA RSI Averaging SL TP transfer to breakeven closure in.mq5
два!
вот он билд:
почему я должен заниматься прокликиванием а-ля тестировщик, Вы выпускаете МИЛЛИОННЫЙ продукт, на котором крутятся МИЛЛИОНЫ на РОССИИ хорошо - рублей.
Я не пишу причины - но почему во всем поле при тесте - красным выделю - при нажатии на левый мауз снимается - ставится галка в окошке
визуального режима тестирования:
если вытак криво лепите, то будьте добры измените квадратик на ОБЛАСТЬ - при клике на которую будет ставиться-сниматься ЭТА ГАЛКА!
Либо же расширьте этот квадратик в ОБЛАСТЬ для установки или снятия режима визуального тестирования!!!!!
вот в этой полностью области! Проверьте сами - почему я это должен делать? Как вы принимаете работы?????
Это лишь малая толика багов или проблем терминала - тут торгуются ДЕНЬГИ!!!!
АЛЛЛО!!!! Как вы работы принимаете????
У меня на ноуте на маке совсем не мощном тестер работает, не летает, конечно, но ничего. А если на каждом тике не делать каких-нибудь расчетов в цикле, то совсем норм...
- это я так для инфо, что у меня работает всё нормально.
да спс за помощь и внимание к моей проблеме теста - там да - проблема в роботе, что подвисает тестер, сейчас выясняю причины - там возможно библиотека подтормаживает - буду переписывать под стандартные ф-ии CTrade...
блоки кода отключаю подключаю - там возможно какой-то код тормозит процесс теста... это в общем моя - локальная проблема - я ее решаю.
Другие экспы тестятся нормально - этот тоже, когда почти все отключено... :-)