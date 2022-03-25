Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 14

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CustomSymbolSet*() возвращают ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308
Обход бага: часть свойств не устанавливается... проще через GUI заполнить свойства, чем искать, что не установилось.

CustomRatesUpdate() при вызове в цикле может выкинуть часть истории.
Обход бага: в цикле генерируем массив MqlRates со всей историей и только один раз вызываем CustomRatesUpdate()

При создании символа "TestSymbol" Валюта прибыли = "tSy".
Обход бага: использовать 3 буквы + "USD" = "SBLUSD"

Конечные реальный и тиковый объем умножается на 5.
Обход бага: можно заранее разделить на 5, но из-за long... проще смирится...


 

Уважаемые разработчики!

Почему Вы игнорируете просьбу о трансляции расписания сессий Срочного рынка ММВБ?

Сегодня, вечерняя сессия началась в 19-15, роботы заглючили...

 

При использовании CopyTicks быстро съедается оперативная память. При попытке запросить историю для накопления в файлах .tkc, например, по всем опционам текущей серии только лишь одной underlying акции за один день (в примере это 328 тикеров и всего лишь пара сотен тысяч тиков) съедается 3 ГБ памяти, брокер Финам. В скрипте стоит фильтр на сегодняшнюю дату истории и на тикеры " 2202", это внутринедельные опционы, такие бывают только на SPY, см. лог. Пятничных, а тем более месячных тикеров в десятки раз больше, память засоряется моментально. Аналогично всё происходит при вызове copy_ticks из Питона.

Я уже писал в другой теме, но она осталась без внимания, в ней предположили, что скопированные тики помимо сохранения в файл .tkc остаются лежать в памяти как минимум в сжатом виде (да и те не нужны), но текущий пример показывает, что всё ещё хуже.

https://www.mql5.com/ru/forum/389074

Утечка памяти в CopyTicks
Утечка памяти в CopyTicks
  • 2022.02.17
  • www.mql5.com
Здравствуйте. Проблема присутствует в последнем билде 3211 и в более ранних...
Файлы:
CopyTicks_leak.mq5  6 kb
SPY.log  38 kb
 

какая то ***с тестером стртатегий продолжается - регулярно  виснет, приходится все перезапускать и его тоже, сейчас вообще весь завис...

робот тот же, то робота не находит в папке у себе то еще что - неужели запись экрана писать - неужели ни у кого он ПОСТОЯННО не зависает после очередного прогона -

это уже другой брокер - проблема сохраняется...


при нажатии на старт пишет



при нажатии на старт не стртует

причем агенты исправны

доходит до смешного чтобы сделать очередной прогон в тестере - его приходится перезапускать иначе он сам не закупскается при старте:


постоянно или через несколько тестов впадает в спячку...прошу посмотреть и принять меры. Тесты роботов разные, роботы разные на тесрах, кампы разные новые стационарные. Неужели никто с этим не сталкивался и у всех все гуд! ??? Ведь тестировать и нормально программировать невозможно.... нервяк один.

Опустим эмоции, просьба исключить не корректную раьоту тестера стратегий. А именно не стартует после очередного прогона. Приходится перезапускать.

Неужели невозможно у себя инициировать проблему тестера и решить ее?

 

У меня на ноуте на маке совсем не мощном тестер работает, не летает, конечно, но ничего. А если на каждом тике не делать каких-нибудь расчетов в цикле, то совсем норм...

[Удален]  
Roman Shiredchenko #:

.......

........  Неужели никто с этим не сталкивался и у всех все гуд! ??? .......

- это я так для инфо, что у меня работает всё нормально. 

2022.02.24 05:34:38.545 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3213 started for MetaQuotes Software Corp.

Снимок экрана 2022-02-24 054046

 
137 Matrix #:

- это я так для инфо, что у меня работает всё нормально. 



Спс, сегодня еще раз проверю на другом компе и билд и робота. Там еще будет два момента проблемных. Напишу сегодня вечером по мск.
 

Сначала начну с первой позиции:

столкнулся - почему не сообщается что превышены символы в роботе на сохранение?

Потом получается что он робота не видит:

EA RSI Averaging SL TP  transfer to breakeven  closure in parts   HEDGE.mq5

вот например - сохраняется его часть - и далее у вертеп!!! Почему нельзя сделать уведомлялку что нельзя столько символов сохранять???

Почему они по кол-ву отличаются от возможного сохранения в программе виндовс???

Либо же приведите в соответствие - либо же ОКОШКО юзеру, что извините, но ПРЕДЕЛЫ  ограничены по кол-ву символов в названии файла!!!!

например во так, типа переназовите имя иначе он будет умолчательно сохранен в таком виде:

EA RSI Averaging SL TP  transfer to breakeven  closure in.mq5

 

два!

вот он билд:

почему я должен заниматься прокликиванием а-ля тестировщик, Вы выпускаете МИЛЛИОННЫЙ продукт, на котором крутятся МИЛЛИОНЫ на РОССИИ хорошо - рублей.

Я не пишу причины - но почему во всем поле при тесте - красным выделю - при нажатии на левый мауз снимается - ставится галка в окошке

визуального режима тестирования:

если вытак криво лепите, то будьте добры измените квадратик на ОБЛАСТЬ - при клике на которую будет ставиться-сниматься ЭТА ГАЛКА!

Либо же расширьте этот квадратик в ОБЛАСТЬ для установки или снятия режима визуального тестирования!!!!!


вот в этой полностью области! Проверьте сами - почему я это должен делать? Как вы принимаете работы?????

баги


Это лишь малая толика багов или проблем терминала - тут торгуются ДЕНЬГИ!!!!

АЛЛЛО!!!! Как вы работы принимаете????

 
zl5766 #:

У меня на ноуте на маке совсем не мощном тестер работает, не летает, конечно, но ничего. А если на каждом тике не делать каких-нибудь расчетов в цикле, то совсем норм...


137 Matrix #:

- это я так для инфо, что у меня работает всё нормально. 



да спс за помощь и внимание к моей проблеме теста - там да - проблема в роботе, что подвисает тестер, сейчас выясняю причины - там возможно библиотека подтормаживает - буду переписывать под стандартные ф-ии CTrade...

блоки кода отключаю подключаю - там возможно какой-то код тормозит процесс теста... это в  общем моя - локальная проблема - я ее решаю.

Другие экспы тестятся нормально - этот тоже, когда почти все отключено... :-)

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