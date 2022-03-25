Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 16
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Была бы интересна возможность видеть к-во событий, ожидающих в очереди, а возможно - и их типы, и возможность их пропуска(игнора) для оптимизации загрузки.
Или, например, событие "очередь событий пуста", для выполнения малокритичных периодических действий в сильно нагруженных системах.
Была бы интересна возможность видеть к-во событий, ожидающих в очереди, а возможно - и их типы, и возможность их пропуска(игнора) для оптимизации загрузки.
Или, например, событие "очередь событий пуста", для выполнения малокритичных периодических действий в сильно нагруженных системах.
Это не должно быть событием, так как чаще всего очередь-таки пуста, и вас заспамит этим событием. Флаг - может быть.
Была бы интересна возможность видеть к-во событий, ожидающих в очереди, а возможно - и их типы, и возможность их пропуска(игнора) для оптимизации загрузки.
Или, например, событие "очередь событий пуста", для выполнения малокритичных периодических действий в сильно нагруженных системах.
в event-driven системах есть обработчики типа OnIdle - которые вызываются системой при отсутствии нагрузки (или принудительно по свисту юзера).
Но там и много чего другого есть: множественные таймеры, асинхронный IO и источники отдельных событий.
если сделать idle то юзеры сразу захотят и прочие вкусняшки, а это нехорошо :-)
Это не должно быть событием, так как чаще всего очередь-таки пуста, и вас заспамит этим событием. Флаг - может быть.
Но какой-то механизм должен быть.
Мне бы он был полезен, например, для сброса логов и стейтов на диск. МТ5 под вайном как-то очень медленно работает с файлами, даже на ssd. Или это сам вайн, не знаю. Простой шелл-скрипт куда быстрее.
Build 3228.
В журнале терминала сыплет такие сообщения:
Раз уж затронули изменение настроек индикаторов терминала, то предлагаю в следующем обновлении дополнить настройки индикатора Envelopes возможностью изменять ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МА В ПУНКТАХ, а не в процентах, как сейчас. Желательно, чтобы и на графике это отклонение от МА то же отображалось на линии цифрой. Ну хотя бы в настройках и то хорошо.
Для рисования линий points нужно использовать пользовательские индикаторы. Пример: MA Levels
Раз уж затронули изменение настроек индикаторов терминала, то предлагаю в следующем обновлении дополнить настройки индикатора Envelopes возможностью изменять ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МА В ПУНКТАХ, а не в процентах, как сейчас. Желательно, чтобы и на графике это отклонение от МА то же отображалось на линии цифрой. Ну хотя бы в настройках и то хорошо.
ОТКЛОНЕНИЕ В ПУНКТАХ - свойство "Уровни" стандартного индикатора МА
ОТКЛОНЕНИЕ В ПУНКТАХ - свойство "Уровни" стандартного индикатора МА
куда дели и за что удалили ремарку ?
может просто, больше ничего никому не советовать не спросив заранее в вышестоящей инстанции ?? скажите - так и будем делать, отчего нет