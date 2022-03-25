Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 16

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Вопрос к разработчикам. Можете ли вы сделать, чтобы HistoryOrderGetTicket(index) всегда возвращал постоянное значение при постоянном index? Конечно, после HistorySelect(0, INT_MAX).
 

Была бы интересна возможность видеть к-во событий, ожидающих в очереди, а возможно - и их типы, и возможность их пропуска(игнора) для оптимизации загрузки.

Или, например, событие "очередь событий пуста", для выполнения малокритичных периодических действий в сильно нагруженных системах.

 
JRandomTrader #:

Была бы интересна возможность видеть к-во событий, ожидающих в очереди, а возможно - и их типы, и возможность их пропуска(игнора) для оптимизации загрузки.

Или, например, событие "очередь событий пуста", для выполнения малокритичных периодических действий в сильно нагруженных системах.

Это не должно быть событием, так как чаще всего очередь-таки пуста, и вас заспамит этим событием. Флаг - может быть.

 
JRandomTrader #:

Была бы интересна возможность видеть к-во событий, ожидающих в очереди, а возможно - и их типы, и возможность их пропуска(игнора) для оптимизации загрузки.

Или, например, событие "очередь событий пуста", для выполнения малокритичных периодических действий в сильно нагруженных системах.

в event-driven системах есть обработчики типа OnIdle - которые вызываются системой при отсутствии нагрузки (или принудительно по свисту юзера).

Но там и много чего другого есть: множественные таймеры, асинхронный IO и источники отдельных событий.

если сделать idle то юзеры сразу захотят и прочие вкусняшки, а это нехорошо :-)

 
Artyom Trishkin #:

Это не должно быть событием, так как чаще всего очередь-таки пуста, и вас заспамит этим событием. Флаг - может быть.

Но какой-то механизм должен быть.

Мне бы он был полезен, например, для сброса логов и стейтов на диск. МТ5 под вайном как-то очень медленно работает с файлами, даже на ssd. Или это сам вайн, не знаю. Простой шелл-скрипт куда быстрее.

 

Build 3228.

В журнале терминала сыплет такие сообщения:

2022.03.18 06:25:54.303 GDI Cache       object creation error [0]
Открыто несколько графиков (советников нет). Есть индикаторы, есть графические объекты.
 
Раз уж затронули изменение настроек индикаторов терминала, то предлагаю в следующем обновлении дополнить настройки индикатора Envelopes возможностью изменять ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МА В ПУНКТАХ, а не в процентах, как сейчас. Желательно, чтобы и на графике это отклонение от МА то же отображалось на линии цифрой. Ну хотя бы в настройках и то хорошо.
 
Vladimir Gulakov #:
Раз уж затронули изменение настроек индикаторов терминала, то предлагаю в следующем обновлении дополнить настройки индикатора Envelopes возможностью изменять ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МА В ПУНКТАХ, а не в процентах, как сейчас. Желательно, чтобы и на графике это отклонение от МА то же отображалось на линии цифрой. Ну хотя бы в настройках и то хорошо.

Для рисования линий points нужно использовать пользовательские индикаторы. Пример: MA Levels

MA Levels
MA Levels
  • www.mql5.com
iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)
 
Vladimir Gulakov #:
Раз уж затронули изменение настроек индикаторов терминала, то предлагаю в следующем обновлении дополнить настройки индикатора Envelopes возможностью изменять ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МА В ПУНКТАХ, а не в процентах, как сейчас. Желательно, чтобы и на графике это отклонение от МА то же отображалось на линии цифрой. Ну хотя бы в настройках и то хорошо.

ОТКЛОНЕНИЕ В ПУНКТАХ - свойство "Уровни" стандартного индикатора МА 


 
Maxim Kuznetsov #:

ОТКЛОНЕНИЕ В ПУНКТАХ - свойство "Уровни" стандартного индикатора МА 


куда дели и за что удалили ремарку ? 

может просто, больше ничего никому не советовать не спросив заранее в вышестоящей инстанции ??  скажите - так и будем делать, отчего нет

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