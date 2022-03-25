Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 13

Новый комментарий
 
traveller00 #:

На последней релизной 3211 баг на месте.

b3213 - аналогично.

Alain Verleyen #:
Ошибка в том, что она должна дать вам ошибку: Array out of range.

Замена sizeof на число происходит на этапе компиляции. Так что в EX5 попадают числа без вычислений.

 
Покровского счета вывести на мою карту
 
Как с брокерского счёта вывести на мою карту
 
traveller00 #:

Print(sizeof(Array[0]));

отличается от

Alexey Viktorov #:

Print(sizeof(Array));

Мне нужен именно размер одного элемента массива, а не всего массива.


Alain Verleyen #:
Ошибка в том, что она должна дать вам ошибку: Array out of range. 
void OnStart()
{
  ushort Item,Array[1];
  Print(sizeof(Item));
  Print(sizeof(Array[0]));
}

Ожидаемо, что и такой код даёт тоже некорректный результат в виде 2 4.

 
viktor tyutin #:
Как с брокерского счёта вывести на мою карту

обращайтесь к брокеру, причем здесь MT4/5?

 
fxsaber # :

b3213 - аналогично.

Замена sizeof на число происходит на этапе компиляции. Так что в EX5 попадают числа без вычислений.

Вы правы, я пропустил это.
 

Хотелось бы новостей о сервисе подписок на данные, с анонса полтора года прошло так-то. 

https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes/terminal/2137

MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
  • 2020.05.22
  • MetaQuotes
  • www.metatrader5.com
Представляем новый сервис — "Подписки". С ним вы сможете легко получить дополнительные услуги, которые помогут вам в трейдинге. Например, вы можете купить подписку на качественные рыночные данные от известных поставщиков, чтобы потом эти данные анализировать и разрабатывать на них свои стратегии. Или же заказать услуги персонального менеджера...
 
Пожалуйста решите вопрос про впс metaquotes и заархвированные файлы данных, или хотя скажите, что делать ? Чтобы передать глобтпеременнве на впс. 
 

Дорогие разработчики! Что происходит с МТ5? Почему нет возможности изменить входные параметры советника? Длительность 32 сек.


это в версии



И вот после обновления, длительность 43 сек.


 
Vladislav Andruschenko #:
Пожалуйста решите вопрос про впс metaquotes и заархвированные файлы данных, или хотя скажите, что делать ? Чтобы передать глобтпеременнве на впс. 

Ошибку нашли. Скоро обновим сервера.

1...67891011121314151617
Новый комментарий