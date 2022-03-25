Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На последней релизной 3211 баг на месте.
b3213 - аналогично.
Ошибка в том, что она должна дать вам ошибку: Array out of range.
Замена sizeof на число происходит на этапе компиляции. Так что в EX5 попадают числа без вычислений.
отличается от
Мне нужен именно размер одного элемента массива, а не всего массива.
Ошибка в том, что она должна дать вам ошибку: Array out of range.
Ожидаемо, что и такой код даёт тоже некорректный результат в виде 2 4.
Как с брокерского счёта вывести на мою карту
обращайтесь к брокеру, причем здесь MT4/5?
b3213 - аналогично.
Замена sizeof на число происходит на этапе компиляции. Так что в EX5 попадают числа без вычислений.
Хотелось бы новостей о сервисе подписок на данные, с анонса полтора года прошло так-то.
https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes/terminal/2137
Дорогие разработчики! Что происходит с МТ5? Почему нет возможности изменить входные параметры советника? Длительность 32 сек.
это в версии
И вот после обновления, длительность 43 сек.
Пожалуйста решите вопрос про впс metaquotes и заархвированные файлы данных, или хотя скажите, что делать ? Чтобы передать глобтпеременнве на впс.
Ошибку нашли. Скоро обновим сервера.