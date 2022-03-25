Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 4
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А что у меня за [***] появилась отвратительно едкого цвета и уродливой формы?
Сегодня прошёлся клинером - удалил кое-что ненужное. Позже обнаружил эту хурму.
Что Я сделал не так, и как это исправить?
Это, теперь, иконка для .EX5
Да, посмотрел в папку с терминалом, там такой-же беспредел. Хоть-бы ядовитый цвет убрали, и где-то написали цифру 5.
Видами MQ на работу дизайнеров принимают по объявлению на столбах.
Печаль.
Что-то поменял в реестре, пусть будет так, это лучше, чем нынешнее безобразие
Это здорово, что вы сделали матрицы " для разработчиков решений на основе нейросетей ".
Но, вы не даете возможности заполнять эти матрицы данными, в достаточном для обучения количестве.
В тестере можно получить котировки только за текущий и предыдущий год. Например, если начинать тестирование с 5 января, то будут данные за 5 дней выбранного года и предыдущий год. Это около 75 тыс строк на M5. Или около 6200 строк на H1. На 6200 строках нейросети ничему не научатся. Нужно больше данных.
Просьба разблокировать доступ ко всем имеющимся данным в тестере.
Уважаемые разработчики, добавьте пож-ста методы вывода в журнал для матриц и векторов. Что-то похожее на
А надпись "15 min delayed" в окне графика символа после названия символа, появившаяся в этом билде, это же глюк? Или страшная правда? :)
Уважаемые разработчики, добавьте пож-ста методы вывода в журнал для матриц и векторов. Что-то похожее на
https://www.mql5.com/ru/articles/9805\\
Просто используйте Print
Это здорово, что вы сделали матрицы " для разработчиков решений на основе нейросетей ".
Но, вы не даете возможности заполнять эти матрицы данными, в достаточном для обучения количестве.
https://www.mql5.com/ru/articles/9805
Появилась странная надпись. "15 min delayed"
Хотя котировки идет правильно