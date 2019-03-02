FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 98

Новый комментарий
 
artikul:
Есть такие иструменты, потому что разворот невозможно увидеть, его можно только вычислить ))) 
Вы можете поделиться как вычислять такие вещи с указанной точностью(может и большей погрешностью, сопоставимо с размером уходящего тренда) ?
 
stranger:

Ну так раз сто говорилось, что отбираются опционные уровни, НЕ СТРАЙКИ, по объему и ОИ, 3-5 за день с каждой стороны, а желтая - их средняя цена.

Страйк сам по себе вообще никому не интересен, это просто цифра взятая за основу, интересна точка окупаемости актива, т.е., страйк+-премия, деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта.

за страйки простите оговорился. Имел именно ценовые уровни с хорошими объемами и ОИ  с учетом премий.

"деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта." НЕ РАВНО премии?

Спасибо 

 
Luckhuman:
Вы можете поделиться как вычислять такие вещи с указанной точностью(может и большей погрешностью, сопоставимо с размером тренда) ?

https://www.mql5.com/ru/forum/134138 Здесь Вы найдете все, что нужно знать о плюшках )))

 
Luckhuman:

за страйки простите оговорился. Имел именно ценовые уровни с хорошими объемами и ОИ  с учетом премий.

"деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта." НЕ РАВНО премии?

Так это именно она и есть, только надо учитывать её изменения.
 
а-ха-ха)  Еврочка то  развернулася ))) но  есть ещё заход сюда возможен.
на 1,1680  шпилькой может дотянется.

спасибо )
 
tuma88:
а-ха-ха)  Еврочка то  развернулася ))) но  есть ещё заход сюда возможен.
на 1,1680  шпилькой может дотянется.

спасибо )

Потому что нужно чтить машку ))) Машка - это наше все )))

 

 
artikul:

https://www.mql5.com/ru/forum/134138 Здесь Вы найдете все, что нужно знать о плюшках )))

Профессор, это какое то околонаучное явление, да еще и устаревшее))))
 
stranger:
Профессор, это какое то околонаучное явление, да еще и устаревшее))))
Ну так молодой человек хотел плюс\минус 150 пипок )))
[Удален]  
tuma88:
а-ха-ха)  Еврочка то  развернулася ))) но  есть ещё заход сюда возможен.
на 1,1680  шпилькой может дотянется.

спасибо )
да ладно, Тума, не глумись. какой смысл разворачиваться - чтобы вытащить всех продавцов на чистую воду, и почему так высоко - потому что давно продают. Но! выводы пока делать рано, т.к. могут за борт бросить и тех, кто подумал что ужо развернулись. Однако сегодня мы все вернулись к непобедимому граалю и снова посмотрели на него на ютубе)))...
 
artikul:

https://www.mql5.com/ru/forum/134138 Здесь Вы найдете все, что нужно знать о плюшках )))

Вах! Спасибо! С удовольствием прочту. Огромное спасибо! Google по "энергетическим облакам" вообще херню выдал из разряда ауры человека.
1...919293949596979899100101102103104105...2119
Новый комментарий