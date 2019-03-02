FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такие иструменты, потому что разворот невозможно увидеть, его можно только вычислить )))
Ну так раз сто говорилось, что отбираются опционные уровни, НЕ СТРАЙКИ, по объему и ОИ, 3-5 за день с каждой стороны, а желтая - их средняя цена.
Страйк сам по себе вообще никому не интересен, это просто цифра взятая за основу, интересна точка окупаемости актива, т.е., страйк+-премия, деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта.
за страйки простите оговорился. Имел именно ценовые уровни с хорошими объемами и ОИ с учетом премий.
"деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта." НЕ РАВНО премии?
Спасибо
Вы можете поделиться как вычислять такие вещи с указанной точностью(может и большей погрешностью, сопоставимо с размером тренда) ?
https://www.mql5.com/ru/forum/134138 Здесь Вы найдете все, что нужно знать о плюшках )))
за страйки простите оговорился. Имел именно ценовые уровни с хорошими объемами и ОИ с учетом премий.
"деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта." НЕ РАВНО премии?
на 1,1680 шпилькой может дотянется.
спасибо )
а-ха-ха) Еврочка то развернулася ))) но есть ещё заход сюда возможен.
на 1,1680 шпилькой может дотянется.
спасибо )
Потому что нужно чтить машку ))) Машка - это наше все )))
https://www.mql5.com/ru/forum/134138 Здесь Вы найдете все, что нужно знать о плюшках )))
Профессор, это какое то околонаучное явление, да еще и устаревшее))))
а-ха-ха) Еврочка то развернулася ))) но есть ещё заход сюда возможен.
на 1,1680 шпилькой может дотянется.
спасибо )
https://www.mql5.com/ru/forum/134138 Здесь Вы найдете все, что нужно знать о плюшках )))