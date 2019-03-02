FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неужели бозя не пошлет нам хоть какого нибудь ГУРУ, хоть самого паршивенького, я даже на птичку согласен)))
у меня так же.
Что чпокаться у этого места Еврочка будет неделю набирая пассажиров .
Только не зовите Юсуфа, ничего к ниму личного, просто не надо)
Юсуф ходжа слишком хорошо воспитан для ГУРЫ)))
ГУРА должен долго говорить умные вещи, но так, чтобы никто ничего не понял, кроме отдельных слов, показывать графики с кучей индюков и(или) линий, так чтоб цена только слегка проглядывалась за ними и посылать инакомыслящих очень далеко, чтобы мог пнуть каждого от нех делать) Это главные критерии при отборе)))
тест версион 2
об'ем и ОИ
тест версион 2
об'ем и ОИ
к 34-35, это ближе к истине.
Юсуф ходжа слишком хорошо воспитан для ГУРЫ)))
ГУРА должен долго говорить умные вещи, но так, чтобы никто ничего не понял, кроме отдельных слов, показывать графики с кучей индюков и(или) линий, так чтоб цена только слегка проглядывалась за ними и посылать инакомыслящих очень далеко, чтобы мог пнуть каждого от нех делать) Это главные критерии при отборе)))
Беда, у меня нет индюков и пустой график =(((
А куда его запихивать? data
data.ex4 в MT4/script
пока это скрипт, для полного автомата мне нужно точное время обновления данных на странице по GMT
тогда ЕА или инди будет запускать прогу в определенное время, брать данные и отображать их на чарте, "автоматизирунг кибернетик" :-)))
и там наверно где об'ем меньше определенной величины, не стоит подписывать уровни, как думаешь?
Беда, у меня нет индюков и пустой график =(((