FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 46

stranger:
Неужели бозя не пошлет нам хоть какого нибудь ГУРУ, хоть самого паршивенького, я даже на птичку согласен)))
Только не зовите Юсуфа, ничего к ниму личного, просто не надо)
 
tuma88:

у меня так же.


Что чпокаться  у  этого места  Еврочка будет неделю набирая пассажиров .



 
Kino:
тест версион 2

об'ем и ОИ 

Файлы:
data.ex4  69 kb
 
pako:

тест версион 2

об'ем и ОИ 

А куда его запихивать? data
stranger:
к 34-35, это ближе к истине.
3030 там долг
stranger:

Беда, у меня нет индюков и пустой график =(((


stranger:
А куда его запихивать? data

data.ex4  в MT4/script

пока это скрипт, для полного автомата мне нужно точное время обновления данных на странице по GMT

тогда ЕА или инди будет запускать прогу в определенное время, брать данные и отображать их на чарте, "автоматизирунг кибернетик" :-))) 

 

и там наверно где об'ем меньше определенной величины, не стоит подписывать уровни, как думаешь? 

 
Kino:

Беда, у меня нет индюков и пустой график =(((


Значит твою кандидатуру даже не рассматриваем))) Хоть на МТ5 на поиски иди, не можем же мы без ГУРЫ)
 
Давайте ))) Давайте же обсуждать, господа, каждую часовую свечку )))
