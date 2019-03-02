FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 97

Новый комментарий
[Удален]  
Bicus:
Хорошее место, чтобы фунт продать с текущих.
а желтенькая то не булка с маслом. вроде бы она против)))
 
Bicus:
Хорошее место, чтобы фунт продать с текущих.
Да, продажи приветствуются))) Только потом не плакать)
 
_new-rena:
а желтенькая то не булка с маслом. вроде бы она против)))

А фунту как-то по барабану, у кого и что там нарисовано и каким цветом.

))) 

 
stranger:
Ну да, от них.
Средняя страйков? Или средневзвешенная страйков по объему/ОИ (в качестве весовых коэфициентов)?
 
Luckhuman:
Средняя страйков? Или средневзвешенная страйков по объему/ОИ (в качестве весовых коэфициентов)?

В этой ветке про все написано. 

И слов то таких не слышал ..  

Профессор иногда матерится, но чтоб аж так  

[Удален]  
stranger:
колл
ща базу на сервак перенесу и перекрашу наоборот... кстати Айдлер дело говорит, все уровни ночером как ветром сдуло и ни одного не осталось... но для внутридневки работу маркета понять - это интересненько...
 
stranger:

В этой ветке про все написано. 

И слов то таких не слышал ..  

Профессор иногда матерится, но чтоб аж так  

Да вроде и эту и декабрьскую подряд читал, вроде об одном и том же спрашиваю.

Спасибо за ответы! 

 
Luckhuman:

А как вы на ходите это "поближе к развороту"? Есть инструменты, чтоб определить приблизительное дно раз в месяц-неделю с точностью +-100-150пп?

Есть такие иструменты, потому что разворот невозможно увидеть, его можно только вычислить ))) 
 
Luckhuman:

Да вроде и эту и декабрьскую подряд читал, вроде об одном и том же спрашиваю.

Спасибо за ответы! 

Ну так раз сто говорилось, что отбираются опционные уровни, НЕ СТРАЙКИ, по объему и ОИ, 3-5 за день с каждой стороны, а желтая - их средняя цена.

Страйк сам по себе вообще никому не интересен, это просто цифра взятая за основу, интересна точка окупаемости актива, т.е., страйк+-премия, деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта.

[Удален]  
stranger:
Ну так раз сто говорилось, что отбираются опционные уровни, НЕ СТРАЙКИ, по объему и ОИ, 3-5 за день с каждой стороны, а желтая - их средняя цена.
оооо. а я ОИ и не смотрел пока что...
1...90919293949596979899100101102103104...2119
Новый комментарий