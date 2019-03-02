FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошее место, чтобы фунт продать с текущих.
Хорошее место, чтобы фунт продать с текущих.
а желтенькая то не булка с маслом. вроде бы она против)))
А фунту как-то по барабану, у кого и что там нарисовано и каким цветом.
)))
Ну да, от них.
Средняя страйков? Или средневзвешенная страйков по объему/ОИ (в качестве весовых коэфициентов)?
В этой ветке про все написано.
И слов то таких не слышал ..
Профессор иногда матерится, но чтоб аж так
колл
В этой ветке про все написано.
И слов то таких не слышал ..
Профессор иногда матерится, но чтоб аж так
Да вроде и эту и декабрьскую подряд читал, вроде об одном и том же спрашиваю.
Спасибо за ответы!
А как вы на ходите это "поближе к развороту"? Есть инструменты, чтоб определить приблизительное дно раз в месяц-неделю с точностью +-100-150пп?
Да вроде и эту и декабрьскую подряд читал, вроде об одном и том же спрашиваю.
Спасибо за ответы!
Ну так раз сто говорилось, что отбираются опционные уровни, НЕ СТРАЙКИ, по объему и ОИ, 3-5 за день с каждой стороны, а желтая - их средняя цена.
Страйк сам по себе вообще никому не интересен, это просто цифра взятая за основу, интересна точка окупаемости актива, т.е., страйк+-премия, деньги, которые были получены или потрачены в результате продажи или купли опционного контракта.
Ну так раз сто говорилось, что отбираются опционные уровни, НЕ СТРАЙКИ, по объему и ОИ, 3-5 за день с каждой стороны, а желтая - их средняя цена.