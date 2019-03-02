FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
дак ренко можно и на дневках воткнуть с шагом в 100-ню.
Нет.
Цена отдельно, время отдельно. Время сложнее и важнее цены.
Ренко - это совсем другая песня.
ладно, вернемся.
конец сделки на фьючах смотри. то что ты сделал- это его составная часть (опционы) и она непонятна, т.к. над этим хорошо работает маркет мейкер. эти уровни тебе ничего хорошего не расскажут. вернись к моему посту по ссылке и сделай так, как я тебе написал.
может быть достаточно отчётов в таком случае ? чем городить онлайн ?
. завтра на експирации понаблюдаю
А по еврочке что ? есть рисуночек ?
Снова путов больше ? ( блин, неужели это не разворот).
Спасибо !
тогда может главнее становится страйк ? А не страйк + или - премия .
Эта коррекция будет веселой, завтра экспирация январского контракта) Евро к 1867 быстренько надо)
Вон на МТ5 форуме сколько пишут/рисуют и указывают куда экспирация- она туда не идёт ))) лично я жду экспирацию только в другую сторону
Толку нет от экспирации.Это просто срок жизни контракта , в течении которого можно по нему совершать сделки. Срок прошел и всё сгорело.
На февральском уже дно .
Сделают перелой и полетим в космос. ( на 1,27)
Спасибо !
А по еврочке что ? есть рисуночек ?
Снова путов больше ? ( блин, неужели это не разворот).
Спасибо !
евра с дневок
чет там брешет, быть такого не может, проверить нужно