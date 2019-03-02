FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 104

_new-rena:
дак ренко можно и на дневках воткнуть с шагом в 100-ню.

Нет.

Цена отдельно, время отдельно. Время сложнее и важнее цены.

Ренко - это совсем другая песня.

[Удален]  
_new-rena:

ладно, вернемся.

конец сделки на фьючах смотри. то что ты сделал- это его составная часть (опционы) и она непонятна, т.к. над этим хорошо работает маркет мейкер. эти уровни тебе ничего хорошего не расскажут. вернись к моему посту по ссылке и сделай так, как я тебе написал.

:-)))
[Удален]  
tuma88:
может быть  достаточно отчётов в таком  случае ? чем  городить онлайн ?
естественно.
[Удален]  

. завтра на експирации понаблюдаю

 
tuma88:
А  по еврочке   что ?  есть  рисуночек ?
Снова  путов больше ?  ( блин,  неужели это не разворот).

Спасибо !
 Читай тут )))
[Удален]  
tuma88:
тогда  может главнее становится страйк ? А не  страйк + или - премия .
просто объем
 
stranger:
Эта коррекция будет веселой, завтра экспирация январского контракта) Евро к 1867 быстренько надо)
ну не  всегда  она ходит куда надо  на экспирацию то  ) Мне кажется ты начитался МТ5 ))) там это любят гадать куда пойдёт на экспирацию.)))


Вон на МТ5 форуме сколько пишут/рисуют   и указывают куда экспирация-  она туда не  идёт ))) лично я жду экспирацию только в другую сторону

Толку нет от экспирации.Это просто срок жизни  контракта , в течении которого можно  по нему совершать сделки. Срок прошел и всё сгорело.

На февральском уже  дно .

Сделают перелой и полетим в космос. ( на 1,27)

Спасибо !
[Удален]  
tuma88:
А  по еврочке   что ?  есть  рисуночек ?
Снова  путов больше ?  ( блин,  неужели это не разворот).

Спасибо !

евра с дневок 

[Удален]  

чет там брешет, быть такого не может, проверить нужно 

