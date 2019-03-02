FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 95
Эта коррекция будет веселой, завтра экспирация январского контракта) Евро к 1867 быстренько надо)
Пошел бы на 4-ку, да забрал бы того чувака с "анализом", мож он нам глаза открыл бы)))
На 18696 первый лимитник стоит )))
позвал. может поднимет нам веки..
А коррекция будет минимум к 1.20)
Если все так серьезно, буду надеятся на бычий радикал, тогда прога весь профит в баланс сбросит ))) И покорректимся )))
Учителя на тебя нет))) ОН бы щас 1.27 нарисовал и не парился бы)))
По фунту получилось 5280, 52, 5120 и 5060, всего 0.2 лота, по 0.05 каждый.
Посчитал, средняя цена 1.5165, муйня все эти наборы, можно было просто на 51 0.2 купить.
Баян конечно, но в тему: http://www.youtube.com/watch?v=SHLUIZTrh8c
+100-500
Читаю-читаю ветку. На фунте выставлял за сутки Buy Limit 3 дня подряд. Красиво срабатывала лимитка. А потом закрывал в +1 руками. В последствии через еще одни сутки(день за днем) сработал бы стоп (((
С моими стопами 3 подряд для 100-доларового счета - капец.
Вывод: торговать можно только свою систему. И следовать за ценой
Буду входить, когда повернут фунт и евро на вверх
+100-500
поржать ...
икру намазать на икру - да легко)))
И это правильно, всегда жахал поближе к развороту, а тут какого то полез сползающий фунт набирать, так бы взял 0.5 пониже и курил бы уже в бу, опоздать боялся)
А как вы на ходите это "поближе к развороту"? Есть инструменты, чтоб определить приблизительное дно раз в месяц-неделю с точностью +-100-150пп?
Для себя в уме держу уровни на фибах. Но падающие ножи, выявляются выбитыми стопами и фибами обнаруживаются только на истории