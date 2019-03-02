FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
спасибки , пока не надо . )
Тума, а с чего ты взял чт евра развернулась?
Спасибо)))
есть какая-то зависимость??
видно динамику изменения об'ема
на мт4 дна нет )
Чем ближе цена к контракту тем больше премия.
чет не заметил, нужно записать
здесь видят дно на Еврочке .
неее, ну ты даешь.... почитай про биржу то чуток... хотя бы условия торговли только, без дальнейшей отсебятины писателей.
разяснили бы, чем посылать сразу
Да? Вас цинично обманули.
иначе откуда бабки на форе )не из воздуха же Фора платит )))
Спасибо !