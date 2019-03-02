FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 101

tuma88:

спасибки ,  пока не  надо . )

Тума, а с чего ты взял чт евра развернулась?

Спасибо))) 

 
pako:
есть какая-то зависимость??
Чем ближе цена к контракту тем больше премия.
[Удален]  

видно динамику изменения об'ема

 

 
stranger:
здесь  видят  дно  на Еврочке .
на  мт4 дна нет )
[Удален]  
stranger:
Чем ближе цена к контракту тем больше премия.
чет не заметил, нужно записать
[Удален]  
pako:
чет не заметил, нужно записать
неее, ну ты даешь.... почитай про биржу то чуток... хотя бы условия торговли только, без дальнейшей отсебятины писателей.
 
tuma88:
 здесь  видят  дно  на Еврочке .
Да? Вас цинично обманули.
[Удален]  
_new-rena:
неее, ну ты даешь.... почитай про биржу то чуток... хотя бы условия торговли только, без дальнейшей отсебятины писателей.
разяснили  бы, чем посылать сразу
[Удален]  
pako:
разяснили  бы, чем посылать сразу
выше посмотри. премия падает в карман в конце сделки, это имел ввиду Стренж. а раз объем по ней со временем увеличивается в связи с приближением цены к цели, то и премия нарастает. Однако премия не больно то влияет на цену. Премия тока для того, чтобы обмен валют на бирже произошёл, а не в банке.
 
Bicus:
Да? Вас цинично обманули.
может быть )
иначе  откуда бабки на форе )не из воздуха же  Фора платит )))

Спасибо !
