FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 105

[Удален]  
pako:
:-)))

спонсор...

чо тогда спрашивал?

[Удален]  
_new-rena:

хотел на вопрос ответ услышать
[Удален]  
pako:
хотел на вопрос ответ услышать

ну а чо ржешь тогда, если не смог вкурить?

pako, ну когда же ты поймешь, что на форе истина настолько проста и находится всегда на поверхности, что находится огромное количество желающих воспользоваться этим, чтобы твои деньги оказались у них???

никогда не нужно думать, что некоторая математика, причем именно твоя, лучше чем у других и именно ты нашёл её.

ещё раз тебе говорю - бери чистые объемы, смотри на их статус и не извращайся.

 

С чего бы

США сократят расходы на военные операции за рубежом на 20%
США сократят расходы на военные операции за рубежом на 20%
  • www.rbc.ru
В следующем фискальном году Пентагон попросит у Конгресса $51 млрд на операции американских военных контингентов за рубежом. Это на 20% меньше тех средств, которые выделены на эти цели в 2015 фискальном году. Кроме того, это самые низкие траты на зарубежные военные операции со времен терактов 11 сентября 2001 года
[Удален]  
где бы их еще взять?
[Удален]  
pako:
где бы их еще взять?

путы и коллы ты же парсишь. там и сидят

вот сюда на картинку смотри и поймешь...

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 42: Ноябрь 2014) Продолжение следует... - MQL4 форум
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 42: Ноябрь 2014) Продолжение следует... - MQL4 форум
 

Кстати, о индексах. Индекс евро

и фунта

доллар для сравнения


 
Это я к тому, что слухи о падении евро сильно преувеличены. Реально сильно падение произошло только с середины декабря.
[Удален]  
Всё. Коллектор инфы с СМЁ живёт своей жизнью. Приступим к анализу истории...
 
tuma88:
ну не  всегда  она ходит куда надо  на экспирацию то  ) Мне кажется ты начитался МТ5 ))) там это любят гадать куда пойдёт на экспирацию.)))


Вон на МТ5 форуме сколько пишут/рисуют   и указывают куда экспирация-  она туда не  идёт ))) лично я жду экспирацию только в другую сторону

Толку нет от экспирации.Это просто срок жизни  контракта , в течении которого можно  по нему совершать сделки. Срок прошел и всё сгорело.

На февральском уже  дно .

Сделают перелой и полетим в космос. ( на 1,27)

Спасибо !

Так сказал же - на этой неделе или на следующей.

Спасибо)))) 

