FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 105
:-)))
спонсор...
чо тогда спрашивал?
спонсор...
чо тогда спрашивал?
хотел на вопрос ответ услышать
ну а чо ржешь тогда, если не смог вкурить?
pako, ну когда же ты поймешь, что на форе истина настолько проста и находится всегда на поверхности, что находится огромное количество желающих воспользоваться этим, чтобы твои деньги оказались у них???
никогда не нужно думать, что некоторая математика, причем именно твоя, лучше чем у других и именно ты нашёл её.
ещё раз тебе говорю - бери чистые объемы, смотри на их статус и не извращайся.
С чего бы
где бы их еще взять?
путы и коллы ты же парсишь. там и сидят
вот сюда на картинку смотри и поймешь...
Кстати, о индексах. Индекс евро
и фунта
доллар для сравнения
ну не всегда она ходит куда надо на экспирацию то ) Мне кажется ты начитался МТ5 ))) там это любят гадать куда пойдёт на экспирацию.)))
Вон на МТ5 форуме сколько пишут/рисуют и указывают куда экспирация- она туда не идёт ))) лично я жду экспирацию только в другую сторону
Толку нет от экспирации.Это просто срок жизни контракта , в течении которого можно по нему совершать сделки. Срок прошел и всё сгорело.
На февральском уже дно .
Сделают перелой и полетим в космос. ( на 1,27)
Спасибо !
Так сказал же - на этой неделе или на следующей.
Спасибо))))