FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 100

Новый комментарий
 
artikul:
Помнишь как раньше говорили - Чую крупняк зашел )))
Эх, так как Учитель на груди рубаху рвал так никто не могет)))
[Удален]  
stranger:
Так это именно она и есть, только надо учитывать её изменения.
kak?
[Удален]  

ЕА накидал по фунту каждые 15 минут рисует

 

 
_new-rena:
наверно купил на 1,25-27, как Учитель завещал...
)))
1,3750 )
_new-rena:
да ладно, Тума, не глумись. какой смысл разворачиваться - чтобы вытащить всех продавцов на чистую воду, и почему так высоко - потому что давно продают. Но! выводы пока делать рано, т.к. могут за борт бросить и тех, кто подумал что ужо развернулись. Однако сегодня мы все вернулись к непобедимому граалю и снова посмотрели на него на ютубе)))...
да я просто жду  этот разворот  ) ( я же не  сказал  клоуны )
может  куда и пойдёт  это 1,27 ( типа на коррекцию).

спасибо !
[Удален]  

через 3 минуты свежие уровни прийдут

 

 
pako:
kak?
Как, смотреть) Вчера была 40, сегодня 42, завтра 45 и т.д. 
 
_new-rena:
может и пойдет. кстати в любую сторону может, не исключено. я склоняюсь пока вниз, хотя проге в любую в радость. инвест нужон, посмотришь?

спасибки ,  пока не  надо . )
[Удален]  
stranger:
Как, смотреть) Вчера была 40, сегодня 42, завтра 45 и т.д. 
есть какая-то зависимость??
[Удален]  
tuma88:

спасибки ,  пока не  надо . )
ой, действительно... чо это я))))
[Удален]  
pako:
есть какая-то зависимость??
ты её матьматикой разрушил, чо ты там увидишь? Систему СИ ещё никто не отменял. Без математики выложи на чарт объемы по страйкам в чистом виде для начала, тока не все, там у них статус есть. помучай чуток короче, если результат нужон.
1...93949596979899100101102103104105106107...2119
Новый комментарий