FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помнишь как раньше говорили - Чую крупняк зашел )))
Так это именно она и есть, только надо учитывать её изменения.
ЕА накидал по фунту каждые 15 минут рисует
наверно купил на 1,25-27, как Учитель завещал...
1,3750 )
да ладно, Тума, не глумись. какой смысл разворачиваться - чтобы вытащить всех продавцов на чистую воду, и почему так высоко - потому что давно продают. Но! выводы пока делать рано, т.к. могут за борт бросить и тех, кто подумал что ужо развернулись. Однако сегодня мы все вернулись к непобедимому граалю и снова посмотрели на него на ютубе)))...
может куда и пойдёт это 1,27 ( типа на коррекцию).
спасибо !
через 3 минуты свежие уровни прийдут
kak?
может и пойдет. кстати в любую сторону может, не исключено. я склоняюсь пока вниз, хотя проге в любую в радость. инвест нужон, посмотришь?
спасибки , пока не надо . )
Как, смотреть) Вчера была 40, сегодня 42, завтра 45 и т.д.
спасибки , пока не надо . )
есть какая-то зависимость??