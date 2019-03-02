FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 92
Меня вот интересует только на этой неделе мы рыдания трендунов усдышим или на следующей))))
Чти машку )))
Чти машку )))
Да машка здесь пох)))
Или это непробиваемая? Тады дико извиняюсь)))))
Отчпокают байщиков и прочих любителей ловить ножи зубами. Никакие СМЕ не помогут.
Чпокание будет фееричным. Без вазелина.
)))
Баян конечно, но в тему: http://www.youtube.com/watch?v=SHLUIZTrh8c
Ты забыл только сказать, что чпоканье будет в особо извращенной форме)))
Выжимание последних крошек с движухи до добра никогда не доводило)))
Меня вот интересует только на этой неделе мы рыдания трендунов усдышим или на следующей))))
На этой ещё не все вернулись ;-)
На этой медведы в экстазе)
А профессор видишь как затих, радикалы им видать готовит)))
