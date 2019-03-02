FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 92

Меня вот интересует только на этой неделе мы рыдания трендунов усдышим или на следующей))))
 
stranger:
Меня вот интересует только на этой неделе мы рыдания трендунов усдышим или на следующей))))

Чти машку )))

 

 
artikul:

Чти машку )))

 

Да машка здесь пох)))

Или это непробиваемая? Тады дико извиняюсь))))) 

 
stranger:
Меня вот интересует только на этой неделе мы рыдания трендунов усдышим или на следующей))))

Отчпокают байщиков и прочих любителей ловить ножи зубами. Никакие СМЕ не помогут.

Чпокание будет фееричным. Без вазелина. 

))) 

 
Bicus:

Отчпокают байщиков и прочих любителей ловить ножи зубами. Никакие СМЕ не помогут.

Чпокание будет фееричным. Без вазелина. 

))) 

Вот здесь ты прав))))
 

Баян конечно, но в тему: http://www.youtube.com/watch?v=SHLUIZTrh8c 

My Trade раскрыл свою торговую систему!
  • www.youtube.com
Грааль Лёхи Майтрейда появился в сети!!! Кукл судорожно сворачивает свои позиции, а довольный Тимо откидывается на спинку кресла тианы! Теперь биржу в Чикаго...
 

Ты забыл только сказать, что чпоканье будет в особо извращенной форме)))

Выжимание последних крошек с движухи до добра никогда не доводило))) 

 
stranger:
Меня вот интересует только на этой неделе мы рыдания трендунов усдышим или на следующей))))
На этой ещё не все вернулись ;-)
 
Silent:
На этой ещё не все вернулись ;-)

На этой медведы в экстазе)

А профессор видишь как затих, радикалы им видать готовит))) 

[Удален]  
stranger:

Ты забыл только сказать, что чпоканье будет в особо извращенной форме)))

Выжимание последних крошек с движухи до добра никогда не доводило))) 

чо та по киви на СМЕ глухо - ничего нетю - нули одни ....
