FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 102

Новый комментарий
 
[Удален]  
tuma88:
может быть )
иначе  откуда бабки на форе )не из воздуха же  Фора платит )))

Спасибо !
они от туда, что на форексе два вида сделки и они почти что равновероятны, спред, комиссия, своп, маркет мейкеры, клиринг... это всё машина, которая денежку куёт.
 
_new-rena:


мучаю хай-лой индикатор.
Никак не приспособлюсь от хая или  лоя  входить.
может ты скажешь как  он выявляет хаи  и  лои  и можно ли заранее вставлять  отложку в место будущего  лоя или  хая..
Или  может искать  какое-то  среднее значение  между диапазоном (хай  и  лой).

спасибо !
Файлы:
HL_Objects.mq4  11 kb
 
tuma88:
здесь  видят  дно  на Еврочке .
на  мт4 дна нет )

Самая большая проблема МТ - отсутствие календарных дней. И поменьше - масштабирование. И графика.

Поэтому графический анализ в МТ - это слов нет.

[Удален]  
tuma88:
мучаю хай-лой индикатор.
Никак не приспособлюсь от хая или  лоя  входить.
может ты скажешь как  он выявляет хаи  и  лои  и можно ли заранее вставлять  отложку в место будущего  лоя или  хая..
Или  может искать  какое-то  среднее значение  между диапазоном (хай  и  лой).

спасибо !
это кому было? Для внутридневки - от хая - продать, от лоя - купить.
[Удален]  
Silent:

Самая большая проблема МТ - отсутствие календарных дней. И поменьше - масштабирование. И графика.

Поэтому графический анализ в МТ - это слов нет.

там Тума выложил ренко в эту ветку. Те же самые 45 градусов, если чо...
[Удален]  
_new-rena:
выше посмотри. премия падает в карман в конце сделки, это имел ввиду Стренж. а раз объем по ней со временем увеличивается в связи с приближением цены к цели, то и премия нарастает.

а когда конец сделки?

если цена приближается к уровню пута, значит увеличивается об'ем 

значит на путе премия увеличивается,  значит уровень уходит от цены?

 
_new-rena:
это кому было? Для внутридневки - от хая - продать, от лоя - купить.
тебе )
[Удален]  
pako:

а когда конец сделки?

если цена приближается к уровню пута, значит увеличивается об'ем 

значит на путе премия увеличивается,  значит уровень уходит от цены?

сделай сначала, то что я тебе написал, обновляй уровни раз в час, не забудь посмотреть на эти уровни ночью. Сам всё поймешь.

А конец сделки у разных игроков по разному. Айдлер в 4-рке и маркет мейкеров вспомнил. Так ты по ним инфу и тянешь. Длинные сделки - по фьючерсам смотри, там и цели и срок есть (квартальные).

 
_new-rena:
там Тума выложил ренко в эту ветку. Те же самые 45 градусов, если чо...

Зуб даю, не те же. Ренко к 45 градусам никакого отношения не имеет. У меня 45 градусов - это Дедовские в моём исполнении.

1...9596979899100101102103104105106107108109...2119
Новый комментарий