FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 102
может быть )
иначе откуда бабки на форе )не из воздуха же Фора платит )))
Спасибо !
мучаю хай-лой индикатор.
Никак не приспособлюсь от хая или лоя входить.
может ты скажешь как он выявляет хаи и лои и можно ли заранее вставлять отложку в место будущего лоя или хая..
Или может искать какое-то среднее значение между диапазоном (хай и лой).
спасибо !
здесь видят дно на Еврочке .
на мт4 дна нет )
Самая большая проблема МТ - отсутствие календарных дней. И поменьше - масштабирование. И графика.
Поэтому графический анализ в МТ - это слов нет.
выше посмотри. премия падает в карман в конце сделки, это имел ввиду Стренж. а раз объем по ней со временем увеличивается в связи с приближением цены к цели, то и премия нарастает.
а когда конец сделки?
если цена приближается к уровню пута, значит увеличивается об'ем
значит на путе премия увеличивается, значит уровень уходит от цены?
это кому было? Для внутридневки - от хая - продать, от лоя - купить.
сделай сначала, то что я тебе написал, обновляй уровни раз в час, не забудь посмотреть на эти уровни ночью. Сам всё поймешь.
А конец сделки у разных игроков по разному. Айдлер в 4-рке и маркет мейкеров вспомнил. Так ты по ним инфу и тянешь. Длинные сделки - по фьючерсам смотри, там и цели и срок есть (квартальные).
там Тума выложил ренко в эту ветку. Те же самые 45 градусов, если чо...
Зуб даю, не те же. Ренко к 45 градусам никакого отношения не имеет. У меня 45 градусов - это Дедовские в моём исполнении.