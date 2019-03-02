FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 96

Luckhuman:
А как вы на ходите это "поближе к развороту"? Есть инструменты, чтоб определить приблизительное дно раз в месяц-неделю с точностью +-100-150пп?

Если зелененькие уровни начинают держать и цену тянет к красненьким, то ...)))))))))))

 

А если она еще и на желтенький залазит  

Это очень и очень))) 

stranger:

дак енто седня ночью показали, что так будет)))

кстати, скачивалка готова. SQL сервак надо 2012-ый...

надо тебе качалку?

 
_new-rena:

дак енто седня ночью показали, что так будет)))

кстати, скачивалка готова. SQL сервак надо 2012-ый...

надо тебе качалку?

Зачем? Мне на страничку раза три в день глянуть не тяжело)
stranger:
Зачем? Мне на страничку раза три в день глянуть не тяжело)

а красненьким - по путам или коллам?

Фунт, вчерась вечером:

понятно же куды попруть....

 
Жёлтенькая, я так понимаю, иначе считается от красненьких и зелененьких. Это средняя от чего-то?
 
Luckhuman:
Жёлтенькая, я так понимаю, иначе считается от красненьких и зелененьких. Это средняя от чего-то?
Ну да, от них.
stranger:
Ну да, от них.
красные - это коллы или путы?
 
_new-rena:
красные - это коллы или путы?
колл
 
Хорошее место, чтобы фунт продать с текущих.
stranger:
колл
ну значит у меня норм
