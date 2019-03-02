FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 96
А как вы на ходите это "поближе к развороту"? Есть инструменты, чтоб определить приблизительное дно раз в месяц-неделю с точностью +-100-150пп?
Если зелененькие уровни начинают держать и цену тянет к красненьким, то ...)))))))))))
А если она еще и на желтенький залазит
Это очень и очень)))
дак енто седня ночью показали, что так будет)))
кстати, скачивалка готова. SQL сервак надо 2012-ый...
надо тебе качалку?
Зачем? Мне на страничку раза три в день глянуть не тяжело)
а красненьким - по путам или коллам?
Фунт, вчерась вечером:
понятно же куды попруть....
Жёлтенькая, я так понимаю, иначе считается от красненьких и зелененьких. Это средняя от чего-то?
Ну да, от них.
красные - это коллы или путы?
колл