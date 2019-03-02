FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 91
на СМЕ еньку чо та не найду никак. Помоги плиз ссылочкой...
Кстати, с SQL-сервером могёшь общаться? (данные и историю гружу туды...)
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_globex_options.html
Открытие 5247.
Еврокомиссия: Выход Греции из еврозоны - "не вариант"
Чего падаем тогда?
Хроника работы одной неплохой проги:
Что вам не отдыхается, фороголики? :-)
1.1638 мин 2005 - 1.1653
9 лет
Есть слабенькая вероятность, что гэп скоро будут закрывать.
Да та Греция всем уже пох))) Если ты о евро, то оно падает потому что бакс растет) Подожди, щас еще англичане взвоют и скажут где они видели этот еврейский союз)))
Загнали весь этот колхоз в ж..у и теперь думают как жить дальше, и дело тут не в курсе евро, там все намного сложнее и хреновее)))
теперь на всех управа найдена, вот и попэрли...
PS
там хронику не зря выкладываю. эта прога работает по принципу форы, тока наоборот (на реал пойдёт)...
Там все работает по принципу, показали конфетку, завели в подворотню и ....)))