_new-rena:

на СМЕ еньку чо та не найду никак. Помоги плиз ссылочкой...

Кстати, с SQL-сервером могёшь общаться? (данные и историю гружу туды...)

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_globex_options.html

Ребята, то что мне там надо я могу с утра за минут 10-15 посмотреть, это вам дал - ковыряйтесь))) 

Japanese Yen (JPY/USD) - CME Group
Find FX delayed quotes for the e-micro Japanese Yen and US Dollar (JPY/USD) forex currency pairs provided by CME Group.
 
stranger:
Открытие 5247.
даже по открытию уже 200пп прошли. Хай вообще 5315 был
 

Еврокомиссия: Выход Греции из еврозоны - "не вариант"

Чего падаем тогда? 


Хроника работы одной неплохой проги:


 
Silent:

Что вам не отдыхается, фороголики? :-)

1.1638 мин 2005 - 1.1653

9 лет

Есть слабенькая вероятность, что гэп скоро будут закрывать.

1753 подушка безопасности
 
lactone:

Да та Греция всем уже пох))) Если ты о евро, то оно падает потому что бакс растет) Подожди, щас еще англичане взвоют и скажут где они видели этот еврейский союз)))

Загнали весь этот колхоз в ж..у и теперь думают как жить дальше, и дело тут не в курсе евро, там все намного сложнее и хреновее))) 

stranger:

ага, спасибо, ковыряюсь!
stranger:

теперь на всех управа найдена, вот и попэрли...

PS

там хронику не зря выкладываю. эта прога работает по принципу форы, тока наоборот (на реал пойдёт)...

 
_new-rena:

Там все работает по принципу, показали конфетку, завели в подворотню и ....)))
stranger:
Там все работает по принципу, показали конфетку, завели в подворотню и ....)))
ну да. то что баланс в минусе - это тока отдали тем кто смог наковырять, а остальное взяли )))
