FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 94

_new-rena:

дак они там не по детски отжигают ))))

и мне особенно заманчивым показался вот этот ТА

Меня прикололо как Илья с киви борется, солит, а он никак)))

Тупо глянуть на график и подумать - а нах его солить то?)

 

 
_new-rena:

дак наворотили столькооооо, что не замести и за 10 лет. я про рубь ужо совсем молчу, дам вообще жесть

//цена на водку чтоли упала, на нефть глядя...

Народ трезвеет, идёт в магазин, и ему очень не нравится цена на хлеб.

Надо что то делать. Хотя бы водку. Из нефти.

 
stranger:
А зря, вы, Профессор, медведов пугали, что то здесь попахивать начало)))
А чего языком чесать ))) Лимитники мои ты видел )))
 
stranger:
А чего вам это 12-е так далось?

Дык, народ с каникул вернётся.

Дедушка правильно завещал - время торговать, и время отдыхать.

[Удален]  
stranger:
Меня прикололо как Илья с киви борется, солит, а он никак)))
дак СМЁ не смотрит......... Туда вообще, даже мыши вешаться не бегуть. там даже перед смертью бычка не найдешь покурить... )))
 
artikul:
А чего языком чесать ))) Лимитники мои ты видел )))

А потроллить как ОН завещал?)))

Тут два дня покупаешь, а на 4-ке до них только дошло - дно грят видят) 

[Удален]  
Silent:

Народ трезвеет, идёт в  магазин, и очень не нравится цена хлеб.

Надо что то делать. Хотя бы водку. Из нефти.

а тоже как то сходил в магазин, не за водкой, не... по приходу, жену отматюкал и потом тока понял, что из-за цен ))))
 
stranger:
А потроллить как ОН завещал?)))
Пурги нагнать? ))) Ну когда параболик ныряет ниже машки и одновременно цена достигает вычисляемого дна, то это бесследно не проходит ))) Думаю, что это коррекция началась, а не разворот, поскольку радикал все-таки медвежий )))
 
_new-rena:
а тоже как то сходил в магазин, не за водкой, не... по приходу, жену отматюкал и потом тока понял, что из-за цен ))))
Пошел бы на 4-ку, да забрал бы того чувака с "анализом", мож он нам глаза открыл бы)))
 
artikul:
Пурги нагнать? ))) Ну когда параболик ныряет ниже машки и одновременно цена достигает вычисляемого дна, то это бесследно не проходит ))) Думаю, что это коррекция началась, а не разворот, поскольку радикал все-таки медвежий )))
Эта коррекция будет веселой, завтра экспирация январского контракта) Евро к 1867 быстренько надо)
