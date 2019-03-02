FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 94
дак они там не по детски отжигают ))))
и мне особенно заманчивым показался вот этот ТА
Меня прикололо как Илья с киви борется, солит, а он никак)))
Тупо глянуть на график и подумать - а нах его солить то?)
дак наворотили столькооооо, что не замести и за 10 лет. я про рубь ужо совсем молчу, дам вообще жесть
//цена на водку чтоли упала, на нефть глядя...
Народ трезвеет, идёт в магазин, и ему очень не нравится цена на хлеб.
Надо что то делать. Хотя бы водку. Из нефти.
А зря, вы, Профессор, медведов пугали, что то здесь попахивать начало)))
А чего вам это 12-е так далось?
Дык, народ с каникул вернётся.
Дедушка правильно завещал - время торговать, и время отдыхать.
А чего языком чесать ))) Лимитники мои ты видел )))
А потроллить как ОН завещал?)))
Тут два дня покупаешь, а на 4-ке до них только дошло - дно грят видят)
а тоже как то сходил в магазин, не за водкой, не... по приходу, жену отматюкал и потом тока понял, что из-за цен ))))
Пурги нагнать? ))) Ну когда параболик ныряет ниже машки и одновременно цена достигает вычисляемого дна, то это бесследно не проходит ))) Думаю, что это коррекция началась, а не разворот, поскольку радикал все-таки медвежий )))