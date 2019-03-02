FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1112

Lesorub:

вы уже король? ...

киви по плану:


Аз есмь Царь :-D
 
Фунт закрыт с маленьким плюсом.
 

можно продавать в 46:


 
Ох и клоуны, нама слов))))
 
stranger:
;-)
[Удален]  

Вы уже проснулись ????

Молодцы, а рынок спит, накрывшись баксом)))

Как вы только зарабатываете, точнее на чём?

Самое время почитать газетки с отчётами под кофе, спокойно и внимательно)

 
Lesorub:

клоуны ни на чем не зарабатывают...


Давай, сегодня по 4550 согласен купить, но не дороже)
 
Lesorub:
Да фунт мне по 4550 продай, больше ничего не надо)))
 
Lesorub:

Ену дарю...

Даст дрозда...

Мне фунт, по 4550. Куплю прямо сейчас, а? 
 
stranger:
!
