Где же stranger со своим дисбалансом? Какова картинка на сегодняшний день по Евре? Где точки дисбаланса? Мой таргет на данный момент 1.0755
 
Он торгует фунтом! )
енку продают наверно,

а к фунту присматриваются...

не раньше 124 и то там флет на долго

помни что бакс могуч))

 
Конечно не имеют... не отследишь...

 

+ по покупкам суммарно почти 600$

А так да, не имеет смысла... 

Тейк на открытии будет перенесен на 4840.

А вообще, желания больше не имею здесь находиться, так как тут задача каждого в том, чтобы ****** другого, вместо того, чтоб извилинами пошевелить. 

 

 

 

Самая умная голова с форума ушла?((

 
бакс могуч, а вдруг на землю из - за туч ?...


 
Да тут он, куда ему уходить?! разве что, в огороде поковыряться)))
 

пока делать нечего...


 

 
Интересный терминал! "спред 0,4 тики" - улыбнуло :-D
 
тики, тики - таки...


 
ситуевина - весчь!!!  

колопуты...


Это теперь  к  палкам  прибавились колопуты ?
или колопуты для красоты ?

Спасибо !
