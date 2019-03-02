FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 976

Новый комментарий
[Удален]  
21april:
Браво! Изобретён "новый грааль", что теперь будет с forex? )
да не в этом дело. просто треугольник там постольку-поскольку. свойство у него как у лока. одним треугольником торговать не получается, а человек пересек треугольники и делает арбитраж и насколько я в курсе уже очень давно.
[Удален]  
Ishim:
на форексе запретят треугольники!
это если только кроссы отменить, по другому не получится.
[Удален]  
Ishim:
https://www.mql5.com/ru/forum/41229/page7#comment_1417789    напиши бота пробойника - будет работать!

я уже подобное заделал, гоняю в демке пока шо):

представляешь, а в тестере - сливввв))))) меня начинает это наводить на некие неразумные мысли)

[Удален]  

Ну чо, погнали? ))) Я за то что евра ввирхь пойдёт)

1,0940

 
_new-rena:
не надо дно показывать))) я видел прогнозы аналитиков, ниже 0,9, но это очень не скоро.


Рена  !!!

Не поверишь!


Вчера  вечером  состряпал новый рисунок по профурсеточке !

0,4 нарисовалось !

Так что  дно  очень внизу.


Спасибо !

[Удален]  
tuma88:


Рена !!!

Что случилось  с сигналом ?

Почему вниз так  резко ????   Это самые МАшки    ????



это я извращчаюсь пока что. денежку то еще не заливал по нормальному. погоди чуток. демонстрирую процесс от начала подготовки проги к работе и скоро покажу уже работу)))
[Удален]  
tuma88:


Рена  !!!

Не поверишь!


Вчера  вечером  состряпал новый рисунок по профурсеточке !

0,4 нарисовалось !

Так что  дно  очень внизу.


Спасибо !

даааа, низковато. ну чтож, понаблюдаем.
[Удален]  
Ishim:
ОН в будущее не заглядывает как МА шки, а то вообще придётся на демо тестить. Привал тот вообще минутки не признавал - только тики! - собирал лепил из них м1 и так далее. (может и на м1 врёт - вообще 71 день не долго, я одну тс год тестил на демо, другую 2 года)
сделал тиковый. работает лучше.
 
_new-rena:
даааа, низковато. ну чтож, понаблюдаем.

Ренчик ))))

0.9800  !!! про 0,4 я ошибся.


Желание продаж больше, чем покупок !!!




[Удален]  
tuma88:

Ренчик ))))

0.9800  !!! про 0,4 я ошибся.


Желание продаж больше, чем покупок !!!

праздник подходит к концу.... помадой рисуешь?)
1...969970971972973974975976977978979980981982983...2119
Новый комментарий