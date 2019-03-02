FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 976
Браво! Изобретён "новый грааль", что теперь будет с forex? )
на форексе запретят треугольники!
https://www.mql5.com/ru/forum/41229/page7#comment_1417789 напиши бота пробойника - будет работать!
я уже подобное заделал, гоняю в демке пока шо):
представляешь, а в тестере - сливввв))))) меня начинает это наводить на некие неразумные мысли)
Ну чо, погнали? ))) Я за то что евра ввирхь пойдёт)
1,0940
не надо дно показывать))) я видел прогнозы аналитиков, ниже 0,9, но это очень не скоро.
Рена !!!
Не поверишь!
Вчера вечером состряпал новый рисунок по профурсеточке !
0,4 нарисовалось !
Так что дно очень внизу.
Спасибо !
ОН в будущее не заглядывает как МА шки, а то вообще придётся на демо тестить. Привал тот вообще минутки не признавал - только тики! - собирал лепил из них м1 и так далее. (может и на м1 врёт - вообще 71 день не долго, я одну тс год тестил на демо, другую 2 года)
даааа, низковато. ну чтож, понаблюдаем.
Ренчик ))))
0.9800 !!! про 0,4 я ошибся.
Желание продаж больше, чем покупок !!!
