Olegts:

так ЕГО звали в эпоху ЕГО предыдущей реинкарнации.

Мы со Старым были очень молоды и воспринимали ЕГО как простого смертного.

Потом ОН умер, но ЕГО душа возродилась с новым именем... 

И так раз пять ... 
 

Да, помню, когда моя борода еще не была седой, а ОН был не так стар как сейчас, то любил кидаться под танки, разворачивать тренды лотом 0.1 и плевал на стопы... Счета хватало максимум на месяц.

Теперь ОН постарел, стал осторожнее, под танки кидается вяло, лотом 0.01 и со стопами, счета стало хватать на год и смотреть скучно, нет огонька. Эх, было время ...  

 
stranger:

А помнишь ЕГО первый ПАММ с пятью жирными инвесторами?

Вот это было шоу, настоящее искусство...

 
Olegts:

ну и о чём с ними разговаривать? пустые тролли ((
 
Olegts:

Дааа, мы сидели как дети, раскрыв глаза и рты, и внимали ЕМУ ... ОН многому нас научил ... 

 

Да не истощится ЕГО памм .... 

 
Ishim:
да да - пора завязывать с этими троллями. !
 
Ishim:
Прошу заметить, вы разговариваете сами с собой, это тревожный сигнал...
 
евра кажись вверх собралась, не спится ей)
 
Olegts:
евра кажись вверх собралась, не спится ей)
такой себе верх...Евро упал против доллара США  после того, как  ЕЦБ заявил, что он больше не будет принимать государственные ценные бумаги Греции в качестве обеспечения по кредитам центрального банка.
Почитал так немножко....

Лесоруб истину весь день по евро. Спекулятор - респект за успехи. Тол64-выкинь свой продукт в топку, сигнал по СМЕ должен быть 100%-ый, картинка вообще не та.

Лично я, вчера еврика сначала продал, потом купил, вчера ночью продал и до сих пор солю - всё как по нотам...

