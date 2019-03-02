FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 977
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну чо, погнали? ))) Я за то что евра ввирхь пойдёт)
1,0940
написал пост, сделал скрин. Стёр. выложу пост фактум=)
хе=) и тишина =)
енку продают наверно,
а к фунту присматриваются...
енку продают наверно,
а к фунту присматриваются...
праздник подходит к концу.... помадой рисуешь?)
Слух не слух... СМЕ с лета отказывается от ямы ?
Если стратегия будет зависима от чего-то , то так и будут менять правила игры . И остаётся играться в ДЕМО.
спасибо !
usdjpy. стоп придётся ставить 250+ риского... примерно 50 на 50 потонцеал с текущих... но 115 манит =)
магнит...
http://www.youtube.com/watch?v=gsj935wMHvo&list=RDgsj935wMHvo#t=0
ситуевина - весчь!!!
колопуты...
На форексе не возможно иначе))) Пока за ценой не научишься ходить, будет тока на чай с чёрным хлебом, примерно через год)
Ренчик ))))
0.9800 !!! про 0,4 я ошибся.
Желание продаж больше, чем покупок !!!