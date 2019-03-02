FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 977

_new-rena:

Ну чо, погнали? ))) Я за то что евра ввирхь пойдёт)

1,0940

1.0560 ))))
 
Myth63:

написал пост, сделал скрин. Стёр. выложу пост фактум=)

Ну прямо как Ван Гог ))))) (попробуй отвлечься от спиртного и форы)
[Удален]  
хе=) и тишина =)
[Удален]  
Myth63:
хе=) и тишина =)
тики тишину любят....
 

енку продают наверно,

а к фунту присматриваются...

[Удален]  
Lesorub:

енку продают наверно,

а к фунту присматриваются...

 usdjpy. стоп придётся ставить 250+ риского... примерно 50 на 50 потонцеал с текущих... но 115 манит =)
 
_new-rena:
праздник подходит к концу.... помадой рисуешь?)
да.,  конечно ! )

Слух не слух... СМЕ с  лета отказывается от  ямы ?

Если  стратегия будет зависима от  чего-то , то  так  и будут менять  правила игры . И остаётся играться в ДЕМО.

спасибо !
 
Myth63:
 usdjpy. стоп придётся ставить 250+ риского... примерно 50 на 50 потонцеал с текущих... но 115 манит =)

магнит...

_new-rena:
На форексе не возможно иначе))) Пока за ценой не научишься ходить, будет тока на чай с чёрным хлебом, примерно через год)
Можно перефразировать! Пока за ценой будешь ходить, будет только на чай! Нужно хотя бы на один шаг вперед знать, куда пойдет цена, тогда и будет выгода
 
tuma88:

Ренчик ))))

0.9800  !!! про 0,4 я ошибся.


Желание продаж больше, чем покупок !!!




А как насчет объявления, о количественном смягчении, монетарной политики?
