FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 479
да тарили там скорей всего, что б ниже провалиться. тока если реально тарили, вы с Мифом не отседитесь на .47 кинут вас, как котов помойных на .34. будете сопли жевать.
Я тебе раз сто говорил, что ауди и киви это трупики.
на рефе ваще красиво было =) хочешь картинку дам =) там всё пипка в пипку сыграли залёт только был 10 пипок вроде.
опять началось =) может тя к макрахарке опять отправить???
не ловлю. просто потрендеть.)
ну началось, и чо? одни согласные? а умирать кто будет?
дрянь день, только языком чесать...
Тебе поименно?)))))))))))))
Первым будет ОН, тут без базара, Учителю везде у нас дорога), не вижу но одним местом чую, что кнопочку "селл" по евро ОН уже нажал, за что и накажут)
опять двадцать шесть...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page468#comment_1341013
Это бред сивой кобылы.
Вчера тут грозились луня солить, а как время приходит - никого, потом - ой ...
Рома, позы были корпаративные, не предьявить нифига. бросился на мт4, дык там поиска нет нифига. а отписывал сразу, что п...ц, мол, давайте солить. кому охота - найдут.
всё было строго по правилу биржи этот референдум я ваще класикой считаю. всё на столько идеально сыграли и заработали что ваще ппц
и на референдуме никто не солил . зона активных продаж это верхние прямоугольники
Тебе поименно?)))))))))))))