iIDLERr:
да тарили там скорей всего, что б ниже провалиться. тока если реально тарили, вы с Мифом не отседитесь на .47 кинут вас, как котов помойных на .34.  будете сопли жевать.
опять началось =) может тя к макрахарке опять отправить???
 
Ветка сплошных противоположностей. )))
 
stranger:
Я тебе раз сто говорил, что ауди и киви это трупики.
дрянь день, только языком чесать...
 
Myth63:
на рефе ваще красиво было =) хочешь картинку дам =) там всё пипка в пипку сыграли залёт только был 10 пипок вроде.
Рома, позы были корпаративные, не предьявить нифига. бросился на мт4, дык там поиска нет нифига. а отписывал сразу, что п...ц, мол, давайте солить. кому охота - найдут.
 
Myth63:
не ловлю. просто потрендеть.)

ну началось, и чо? одни согласные? а умирать кто будет?

 
Lesorub:
дрянь день, только языком чесать...
Так правильно, если солить фунта, который свою фигуру сделал, то какой там день))))))))
 
iIDLERr:

Тебе поименно?)))))))))))))

Первым будет ОН, тут без базара, Учителю везде у нас дорога), не вижу но одним местом чую, что кнопочку "селл" по евро ОН уже нажал, за что и накажут) 

 
Lesorub:

опять двадцать шесть...

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page468#comment_1341013

Это бред сивой кобылы.

Вчера тут грозились луня солить, а как время приходит - никого, потом - ой ... 

iIDLERr:
Рома, позы были корпаративные, не предьявить нифига. бросился на мт4, дык там поиска нет нифига. а отписывал сразу, что п...ц, мол, давайте солить. кому охота - найдут.

всё было строго по правилу биржи этот референдум я ваще класикой считаю. всё на столько идеально сыграли и заработали что ваще ппц

 

и на референдуме никто не солил . зона активных продаж это верхние прямоугольники 

 
stranger:
Тебе поименно?)))))))))))))
да нафик мне. клоунов не видел? тока иоб...т тебю об скалы, не налечешься. с таким отношением к рынку - чо ловим? нет предпосылок - из воздуха что ли берете?
