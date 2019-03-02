FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 958
Как там, Юрченко, что-то мне за него неспокойно...
не смотри =)
И? Где ты раньше был? Что мне твои картинки постфакт с демо счёта? Я тебе могу тыщу таких набросать!
Спекуль, вот молодец парень! 2 дня говорил про рост.
А ты чего молчал? Язык был в ****?
ну хорошо =) молчу на всегда =)
я своё то забрал что озвучивал =)
вы всё равно не слушаете =)
и на счёт демо, я светанул счёт и сделал более 100% 0,01 лотом у всех на виду=) хватит =)
на 2410 просто была целевая зона для покупок, дали возможность втариться, я про нее сразу Илье написал
а вот золото смотрю придется закрывать, не чего там ловить
да вообще странно перед самыми нонками всех агитировал купить золото, подозрительно все это както
По евре бар видели? Скоро будет еще один
загон цены искусственно против тренда, пара продана...
ну .. может быть , пусть будет против тренда
я думаю Канаде нужнен ну очень дешевый лунь, и что в скором времени увидим его по 1,30