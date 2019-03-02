FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 958

chepikds:
Как там, Юрченко, что-то мне за него неспокойно...
да вообще странно перед самыми нонками всех агитировал купить золото, подозрительно все это както
 
Myth63:

не смотри =) 

 

И? Где ты раньше был? Что мне твои картинки постфакт с демо счёта? Я тебе могу тыщу таких набросать!

Спекуль, вот молодец парень! 2 дня говорил про рост.

А ты чего молчал? Язык был в ****?

 
По евре бар видели? Скоро будет еще один
ну хорошо =) молчу на всегда =)

я своё то забрал что озвучивал =) 

вы всё равно не слушаете =) 

и на счёт демо, я светанул счёт и сделал более 100% 0,01 лотом у всех на виду=)  хватит =)  

 
Spekul:

на 2410 просто была целевая зона для покупок, дали возможность втариться, я про нее сразу Илье написал

а вот золото смотрю придется закрывать, не чего там ловить

загон цены искусственно против тренда, пара продана...
 
так он предупредил что будет только постфактум выкладывать
 
Spekul:
да вообще странно перед самыми нонками всех агитировал купить золото, подозрительно все это както
Врядли, он, засланный казачёк, видать просто ошибся...
 
Alexey:
По евре бар видели? Скоро будет еще один
Согласен 1.0740 цель по евро, выкладывал картинку на днях...
 
Lesorub:
загон цены искусственно против тренда, пара продана...

ну .. может быть , пусть будет против тренда

я думаю Канаде нужнен ну очень дешевый лунь, и что в скором времени увидим его по 1,30

