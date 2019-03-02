FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 478
да пофик мне, я на рэнде. звал дуракоффф, звал....
А вдруг на .47 сходит? как людям в глаза смотреть?
Людям говорилось что на 50 покупают, они про тренд рассказывали, что он их френд и они с ним.
Их уже раз сто кинули)
Со Спекулятора фунт уже и трусы снимает, а еще ж евра)))))))))))))))))
да тарили там скорей всего, что б ниже провалиться. тока если реально тарили, вы с Мифом не отседитесь на .47 кинут вас, как котов помойных на .34. будете сопли жевать.
Не знаю как нас, а трендунов уже кидают.
Что то Учителя нет, видать апельсинов много на переборку привозят)))
да на референдуме кидали.... там хоть движуха была. а ща 200 пип сраных ходу и вопли про броски. .5220 утюгом стоят, поди проткни. вааще не понимаю, о чем базар.
аудя весь в продажных сигналах...
аудя весь в продажных сигналах...
Я тебе раз сто говорил, что ауди и киви это трупики.
да на референдуме кидали.... там хоть движуха была. а ща 200 пип сраных ходу и вопли про броски. .5220 утюгом стоят, поди проткни. вааще не понимаю, о чем базар.