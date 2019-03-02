FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 478

iIDLERr:
да пофик мне, я на рэнде. звал дуракоффф, звал....
а это кто?
 
iIDLERr:
А вдруг на .47 сходит? как людям в глаза смотреть?

Людям говорилось что на 50 покупают, они про тренд рассказывали, что он их френд и они с ним.

Их уже раз сто кинули) 

Со Спекулятора фунт уже и трусы снимает, а еще ж евра))))))))))))))))) 

 
stranger:

да тарили там скорей всего, что б ниже провалиться. тока если реально тарили, вы с Мифом не отседитесь на .47 кинут вас, как котов помойных на .34.  будете сопли жевать.
 
iIDLERr:
Не знаю как нас, а трендунов уже кидают.

Что то Учителя нет, видать апельсинов много на переборку привозят))) 

 
stranger:
да на референдуме кидали.... там хоть движуха была. а ща 200 пип сраных ходу и вопли про броски. .5220 утюгом стоят, поди проткни. вааще не понимаю, о чем базар.
 
iIDLERr:
А он сегодня вряд ли далеко и пойдет, 1.5277 на сегодня самый сильный уровень.
 

аудя весь в продажных сигналах...


 
Lesorub:

Я тебе раз сто говорил, что ауди и киви это трупики.
 
stranger:
Может он не понял, что такое трупики? )
iIDLERr:
на рефе ваще красиво было =) хочешь картинку дам =) там всё пипка в пипку сыграли залёт только был 10 пипок вроде.
