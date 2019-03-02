FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 955

еще тейк закрыл


 
Еще вчера!


                      

 
Для золота это не ход в 100 пунктов! Пипсой не занимаюсь,. График был недельный посмотри! и фотку сохрани.  
 
Обожди, там где 100 там и 200, а график сохранил, для потомков.
 
еще луня жду...

каак грохнется... 

 
С мудрецом  будем ждать  1.57...- 1.63... по фунтику?
 
еще луня жду...

каак грохнется... 

Я тоже жду...
 
Я тоже жду...
   
 
2485 по луню ключевой уровень.
 
