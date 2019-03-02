FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 957
Ф Б С П Л+10
Золото все успели купить?))
золото 1,84 маленький байчик сработал, посмотрим
на аттракционы билет купил?))
Спекуль, колись, как канадца обыграл!
на 2410 просто была целевая зона для покупок, дали возможность втариться, я про нее сразу Илье написал
а вот золото смотрю придется закрывать, не чего там ловить
Все продажи по луню закрыл, что в плюс, что в минус от 2650 будет откат к 2530 и дальше вверх, на перехай... Спекуль был прав
Глаза б мои луня не видели...
не смотри =)