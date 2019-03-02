FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 957

Ф Б С П Л+10
 
Myth63:
Ф Б С П Л+10
на аттракционы билет купил?))
 

Золото все успели купить?))

золото 1,84 маленький байчик сработал, посмотрим

Spekul:
на аттракционы билет купил?))
я в обе стороны сыграл =) 
 
Спекуль, колись, как канадца обыграл?!
 
на 2410 просто была целевая зона для покупок, дали возможность втариться, я про нее сразу Илье написал

а вот золото смотрю придется закрывать, не чего там ловить

 

Все продажи по луню закрыл, что в плюс, что в минус  от 2650 будет откат к 2530 и дальше вверх, на перехай... Спекуль был прав


Глаза б мои луня не видели...

 
и еще такой момент, не надо забывать что  бакс штатам нужен сильным, а остальным странам свои валюты слабыми и это не на один год будет
 
Как там, Юрченко, что-то мне за него неспокойно...
не смотри =) 

 

