Lesorub:

еще луня жду...

каак грохнется... 

нам не надо чтоб грохнулся, нам надо перехай и к 1,30

да будет жесть))

эх, жалею только что фунта закрыл

 
chepikds:
2485 по луню ключевой уровень.
конечно ключевой, а еще ключевой 2650, не забывай про него)) и думай про перехай
 
Spekul:

нам не надо чтоб грохнулся, нам надо перехай и к 1,30

да будет жесть))

могут, конечно, и загнать цену в противоход (скорее всего вероятно), но там продано пацаками...

а Кукл может куражиться как хочет....


 
куда у нас нумеролог пропал, кто за цифру, управляющую рынкетом, отвечать здесь будет???
 
Spekul:
конечно ключевой, а еще ключевой 2650, не забывай про него)) и думай про перехай

Помню, хорошо помню, маячит 2650, но он уже не такой привлекательный, каким был раньше...

Что за перехай? перехай чего? картинку можно?

 
Lesorub:
куда у нас нумеролог пропал, кто за цифру, управляющую рынкетом, отвечать здесь будет???
Один в огороде ковыряется, второй ту прячется с паммом, а третий - счёт новый открывает
 
chepikds:

Помню, хорошо помню, маячит 2650, но он уже не такой привлекательный, каким был раньше...

Что за перехай? перехай чего? картинку можно?

перехай года 2800
 
Lesorub:
куда у нас нумеролог пропал, кто за цифру, управляющую рынкетом, отвечать здесь будет???
не легкая это работа отроков на путь истинный наставлять
 
Spekul:
не легкая это работа отроков на путь истинный наставлять

палки всем по рукам натрескают...

5050 - 5085 для тейка

 
Lesorub:

палки всем по рукам натрескают...

5050 - 5085 для тейка

да все правильно, вчера просто сомнения были

надеюсь Стренж перевернулся в селл, потому что 4850 уже не за горами

