FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 956
еще луня жду...
каак грохнется...
нам не надо чтоб грохнулся, нам надо перехай и к 1,30
да будет жесть))
эх, жалею только что фунта закрыл
2485 по луню ключевой уровень.
могут, конечно, и загнать цену в противоход (скорее всего вероятно), но там продано пацаками...
а Кукл может куражиться как хочет....
конечно ключевой, а еще ключевой 2650, не забывай про него)) и думай про перехай
Помню, хорошо помню, маячит 2650, но он уже не такой привлекательный, каким был раньше...
Что за перехай? перехай чего? картинку можно?
куда у нас нумеролог пропал, кто за цифру, управляющую рынкетом, отвечать здесь будет???
не легкая это работа отроков на путь истинный наставлять
палки всем по рукам натрескают...
5050 - 5085 для тейка
5050 - 5085 для тейка
да все правильно, вчера просто сомнения были
надеюсь Стренж перевернулся в селл, потому что 4850 уже не за горами