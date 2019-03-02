FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 655
Он не на что не претендовал . Чего ты к нему пристал
Вставлю свои 5-ть копеек,на 3.2% просадки нехватает лота и с.л. и задача будет решена
это волновая торговля?сколько помню у тебя постоянно такой график рост-прирост,просадка.по снайперу не пробывал?по мне так прикольно (снайпер)
Если уж роль шута выполняешь. Так и скажи Я шут.
Вот моя торговля нового 2015 года. Зелёным я буду отмечать вывод прибыли, красным ввод средств на торговый счёт. Предлагаю stranger показать свою торговлю. Но если предложить нечего, чего орать в каждом посте.
к чему агро? если Ваша стратегия приносит прибыль( а она приносит) - изначально вопрос никчему, так от скуки выходного дня. "Сколько надо", "докажи", "покажи на примере" - вы собрались менять стратегию прибыльную на не проверенную лично? нет,опять же - а смысл тогда вопроса, убедиться в правильности прогноза? так наблюдая за прогнозами можно самому сделать вывод. Из моих наблюдений он на 99% прав в прогнозах. просто не всем такое подходит. сказал бай и пофиг ему +-100-200пп, а многие из нас фиг пересидят эти пипсы, я так точно.
Я вот пока в прибыль торговал не то что показывать . говорить никому ниче не хотел. а как полез в минуса - че хош покажу ))
все разные. у всех свои предрассудки, у всех свои грани
вывод: не стоит такие пс писать ( я так думаю) и на слабо тут брать тоже нет смысла.
Вот моя торговля нового 2015 года.
ежели ты тот спекулятор, которого я знал в раннем детстве, то смысл послания не понятен...
хочешь сам об стену убейся, не хочешь - посмотри что-то здесь - может и не убьёшься...
уж по крайней мере никто никому ничего не должен... :-))) даже если не умеет и ваще не торгует... :-)))
Да кому нужно его на слабо брать, просто под задорили немного.
В общем, как я понял, отроки бегают по полю, ловят собачек, потом ловят на них блох, потом эти блохи их кусают, они опять бегают по полю ..
Процесс, однако)))
Я никому ничего не должен, так что курите)
Все гораздо проще
Дети мои, если бы я был помоложе и подурнее, то может и не понял бы чего вы хотите
Курите бамбук. Активно)))