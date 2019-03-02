FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 655

Новый комментарий
 
server:
Он не на что не претендовал . Чего ты к нему пристал 
Я к нему пристал? мы просто беседовали
 
senat999:

Вставлю свои 5-ть копеек,на 3.2% просадки нехватает лота и с.л. и задача будет решена

 

это волновая торговля?сколько помню у тебя постоянно такой график рост-прирост,просадка.по снайперу не пробывал?по мне так прикольно (снайпер)

Вот моя торговля нового 2015 года. Зелёным я буду отмечать вывод прибыли, красным ввод средств на торговый счёт. Предлагаю stranger показать свою торговлю. Но если предложить нечего, чего орать в каждом посте.

P.S

Если уж роль шута выполняешь. Так и скажи Я шут.
 
Speculator_:
Вот моя торговля нового 2015 года. Зелёным я буду отмечать вывод прибыли, красным ввод средств на торговый счёт. Предлагаю stranger показать свою торговлю. Но если предложить нечего, чего орать в каждом посте.

P.S

Если уж роль шута выполняешь. Так и скажи Я шут.

к чему агро? если Ваша стратегия приносит прибыль( а она приносит) - изначально вопрос никчему, так от скуки выходного дня. "Сколько надо", "докажи", "покажи на примере" - вы собрались менять стратегию прибыльную на не проверенную лично? нет,опять же -  а смысл тогда вопроса, убедиться в правильности прогноза? так наблюдая за прогнозами можно самому сделать вывод. Из моих наблюдений он на 99% прав в прогнозах. просто не всем такое подходит. сказал бай и пофиг ему +-100-200пп, а многие из нас фиг пересидят эти пипсы, я так точно.

Я вот пока в прибыль торговал не то что показывать . говорить никому ниче не  хотел. а как полез в минуса - че хош покажу ))

все разные. у всех свои предрассудки, у всех свои грани 

вывод: не стоит такие пс писать ( я так думаю) и на слабо тут брать тоже нет смысла.

 
Speculator_:
Вот моя торговля нового 2015 года. 

   ежели ты тот спекулятор, которого я знал в раннем детстве, то смысл послания не понятен...

   хочешь сам об стену убейся, не хочешь - посмотри что-то здесь - может и не убьёшься...

   уж по крайней мере никто никому ничего не должен... :-))) даже если не умеет и ваще не торгует... :-)))   

 
zoritch:

   ежели ты тот спекулятор, которого я знал в раннем детстве, то смысл послания не понятен...

   хочешь сам об стену убейся, не хочешь - посмотри что-то здесь - может и не убьёшься...

   уж по крайней мере никто никому ничего не должен... :-))) даже если не умеет и ваще не торгует... :-)))   

Жорик тебя жена содержит. Увы но ты сдулся.
 
wild_hedgehog:

к чему агро? если Ваша стратегия приносит прибыль( а она приносит) - изначально вопрос никчему, так от скуки выходного дня. "Сколько надо", "докажи", "покажи на примере" - вы собрались менять стратегию прибыльную на не проверенную лично? нет,опять же -  а смысл тогда вопроса, убедиться в правильности прогноза? так наблюдая за прогнозами можно самому сделать вывод. Из моих наблюдений он на 99% прав в прогнозах. просто не всем такое подходит. сказал бай и пофиг ему +-100-200пп, а многие из нас фиг пересидят эти пипсы, я так точно.

Я вот пока в прибыль торговал не то что показывать . говорить никому ниче не  хотел. а как полез в минуса - че хош покажу ))

все разные. у всех свои предрассудки, у всех свои грани 

вывод: не стоит такие пс писать ( я так думаю) и на слабо тут брать тоже нет смысла.

Дело не в торговли. Просто старый расчуствоволся.  
 
wild_hedgehog:

вывод: не стоит такие пс писать ( я так думаю) и на слабо тут брать тоже нет смысла.

Да кому нужно его на слабо брать, просто под задорили немного.

 

В общем, как я понял, отроки бегают по полю, ловят собачек, потом ловят на них блох, потом эти блохи их кусают, они опять бегают по полю ..

Процесс, однако)))

Я никому ничего не должен, так что курите) 

 
stranger:

В общем, как я понял, отроки бегают по полю, ловят собачек, потом ловят на них блох, потом эти блохи их кусают, они опять бегают по полю ..

Процесс, однако)))

Я никому ничего не должен, так что курите) 

Все гораздо проще
 
Alexey:
Все гораздо проще

Дети мои, если бы я был помоложе и подурнее, то может и не понял бы чего вы хотите 

Курите бамбук. Активно))) 

1...648649650651652653654655656657658659660661662...2119
Новый комментарий