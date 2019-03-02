FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 324
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на глазок - доллар стремится примерно к 97...
внутридня по евро - через пару-тройку часиков фиксить короткие начнут...
Вчера читал что уже начали, будут каждый месяц 60 млрд. бумажек печатать. Не помню где точно.
Приехали!!!
БАЙ 1,1188 В Атаку!!!
))) Старый ты че.. с марта ))) Там фишка в том что все эти решения как мертвому припарки... малоэффективны... вот она и просела...
1.1090 шпилькнет и все...
или отвалит от 1.1158
смотрю...
Она закончит там же где и начинала, так как и все.
да по большому счету все это херня... реакции спекулий... и могут быть краткосрочны...+ щас вон каждый день кто нить че нить ляпает... и рынок матает...
по баксу только 97 призрачно маячит.. больше ниче не вижу... по рынку посмотрим...
Так я туда и не смотрю, привык что он у тебя пустой)))
А денежка появится тогда и будем серьезно тариться)
Фунт не туда вместе с еврой.
Я думал вы учитель.Всё-таки солидный,с бородой.Ошибся.
Фунт не туда вместе с еврой.
Я думал