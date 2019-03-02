FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 324

на глазок - доллар стремится примерно к 97...

внутридня по евро - через пару-тройку часиков фиксить короткие начнут...

 
stranger:
Вчера читал что уже начали, будут каждый месяц 60 млрд. бумажек печатать. Не помню где точно.
))) Старый ты че.. с марта ))) Там фишка в том что все эти решения как мертвому припарки... малоэффективны... вот она и просела...
 

Приехали!!!

 БАЙ 1,1188 В Атаку!!! 

 
Vizard_:
))) Старый ты че.. с марта ))) Там фишка в том что все эти решения как мертвому припарки... малоэффективны... вот она и просела...
Она закончит там же где и начинала, так как и все.
 

1.1090 шпилькнет и все...

или отвалит от 1.1158

смотрю...

 
stranger:
Она закончит там же где и начинала, так как и все.

да по большому счету все это херня... реакции спекулий... и могут быть краткосрочны...+ щас вон каждый день кто нить че нить ляпает... и рынок матает...

по баксу только 97 призрачно маячит.. больше ниче не вижу... по рынку посмотрим...

 
 
stranger:

Так я туда и не смотрю, привык что он у тебя пустой)))

 

А денежка появится тогда и будем серьезно тариться) 

Я думал вы учитель.Всё-таки солидный,с бородой.Ошибся.
Фунт не туда вместе с еврой.
 
gek:
Я думал вы учитель.Всё-таки солидный,с бородой.Ошибся.
Фунт не туда вместе с еврой.
Туда сами думайте, а не по форумам лазите.
 
gek:
Я думал
Если найдешь того кто не ошибается.. свисти... вместе со Старым пойдем и запишимся... в группу учеников )))
