FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 658
ну у меня и написанно было что история на таком счёте хранится 1 месяц=) вот и срезали всё до 16.01 =) правдо есть майбук там вроде норм отображается. историю хронят полностью(копируют или как хз)
обрезание?
Здесь вроде тоже вся история
она тут с терминала берётся и считается как я понял =) если на буке 80% а тут 60% =)
а до выходных шли ровно и подсчёт одинаковый был. ну как раз как и планировал до марта тестить стратегию, а потом открою в другом месте для сигнала.
Процитирую Рената , как бы это относится к рейтингу сигналов,но думаю и к подсчёту процентов тоже :
Каждый день добавляются от 150 до 300 новых сигналов, каждый день часть выбывает, а подавляющая часть сигналов вообще не видна в рейтинге
Конкретный сигнал не может иметь стабильную позицию, так как вокруг него 99.9% сигналов постоянно изменяются и влияют на рейтинг
Есть динамические характеристики пределов некоторых параметров, которые глобально влияют на соотношения. В качестве грубого примера - появился новый сигнал с потрясающим размахом параметра N, что влечет перерасчет позиций остальных внутри этого размаха
Финансовые результаты серьезно влияют на рейтинг - а это происходит ежесекундно
Формулы очень сложные и нелинейные
Мы достаточно долго занимаемся ранжированием сигналов, постоянно улучшая итоговую формулу.
К сожалению, самые простые подходы "посчитать разные параметры, а потом взять среднее" никак не подходят, так как они постоянно выдают чудовищные и глупые результаты. Все это мы тестировали и отбросили как не работающие решения.
Задача в том, чтобы создать правильный баланс между множеством зачастую противоречивых параметров. Сейчас у нас использутся сложная система из нелинейных параметров с доверительными интервалами. Фактически со стороны нельзя ее просчитать, не обладая полной исходной информацией обо всех сигналах в базе и всеми техническими деталями каждого сигнала.
кстате, евру так и жмут в 1240 тока хз от куда ( третий раз уровень за последние 2 недели рисуется) 2120-1950 эта зона тоже манит.....
мнение без изменения, селл в 1182...
кстате, евру так и жмут в 1240 тока хз от куда ( третий раз уровень за последние 2 недели рисуется) 2120-1950 эта зона тоже манит.....
Говорят же - Бог любит троицу,ждём развязки
пуков через 100 интересный мОмент...
лиловый чуть псакнет и вниззз...
Йеллоустоунский вулкан чЕль пыхнет, бак с горы хотит слететь...
http://pro-2012.info/volcano/yellowstone.php
а ренд повторит сценарий IDLERа...