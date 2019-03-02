FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 658

Myth63:
ну у меня и написанно было что история на таком счёте хранится 1 месяц=) вот и срезали всё до 16.01 =) правдо есть майбук там вроде норм отображается. историю хронят полностью(копируют или как хз)
Здесь вроде тоже вся история
 
Lesorub:
обрезание?
И не только его 
server:
она тут с терминала берётся и считается как я понял =) если на буке 80% а тут 60% =) 

а до выходных шли ровно и подсчёт одинаковый был. ну как раз как и планировал до марта тестить стратегию, а потом открою в другом месте для сигнала. 

кстате, евру так и жмут в 1240 тока хз от куда ( третий раз уровень за последние 2 недели рисуется) 2120-1950 эта зона тоже манит.....
 
Процитирую Рената , как бы это относится к рейтингу сигналов,но думаю и к подсчёту процентов тоже :

 


Каждый день добавляются от 150 до 300 новых сигналов, каждый день часть выбывает, а подавляющая часть сигналов вообще не видна в рейтинге

Конкретный сигнал не может иметь стабильную позицию, так как вокруг него 99.9% сигналов постоянно изменяются и влияют на рейтинг

Есть динамические характеристики пределов некоторых параметров, которые глобально влияют на соотношения. В качестве грубого примера - появился новый сигнал с потрясающим размахом параметра N, что влечет перерасчет позиций остальных внутри этого размаха

Финансовые результаты серьезно влияют на рейтинг - а это происходит ежесекундно

Формулы очень сложные и нелинейные



Мы достаточно долго занимаемся ранжированием сигналов, постоянно улучшая итоговую формулу. 


К сожалению, самые простые подходы "посчитать разные параметры, а потом взять среднее" никак не подходят, так как они постоянно выдают чудовищные и глупые результаты. Все это мы тестировали и отбросили как не работающие решения.


Задача в том, чтобы создать правильный баланс между множеством зачастую противоречивых параметров. Сейчас у нас использутся сложная система из нелинейных параметров с доверительными интервалами. Фактически со стороны нельзя ее просчитать, не обладая полной исходной информацией обо всех сигналах в базе и всеми техническими деталями каждого сигнала.

 
мнение без изменения, селл в 1182...


 
Говорят же - Бог любит троицу,ждём развязки 
ну пока визуально ложат плиту на 1580 (САМ Я ЕВРУ НЕ ТОРГУЮ)
 

пуков через 100 интересный мОмент...

лиловый чуть псакнет и вниззз...


 

Йеллоустоунский вулкан чЕль пыхнет, бак с горы хотит слететь...

http://pro-2012.info/volcano/yellowstone.php

а ренд повторит сценарий IDLERа...


