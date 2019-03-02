FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 652
Это так фон. Инструмент, время открытие и закрытие выбирает stranger
Ты мне экзамены устраивать собрался? А какова их цель? Инвестировать хочешь или денег дать? Так мне и то и другое без надобности.
А если шоу устроить, то тоже не по адресу.
Я хотел сделать мониторинг счета, но подумал и пришел к выводу, что МНЕ это нах надо.
Так что кина не будет)))
Жаль, было бы интересно :)
Каждого должно интересовать свое, подойди на улице к человеку и спроси сколько у него денег в кармане и какая зарплата. Я буду посмотреть.
С вами понятно, когда человеку нечего показать, он начинает ссылаться на интимность вопроса.
Вам выбирать кто Вы есть! Если Вы даже не в состоянии ответить на элементарные вопросы касающиеся трейденга. Зачем представляться не тем кем Вы есть на самом деле. Ваш отказ я воспринимаю как неумение торговать на рынке.
Чтобы было понятно - я вам и не собирался ничего показывать, так как это результаты очень не маленькой работы.
Я не умею торговать. Вопрос снят?) Сын мой, на понты ты можешь брать своих ровесников)))