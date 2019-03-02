FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 654
не понял...
моя=)
Я тоже его через раз понимаю )
Его попросили ответить на несколько вопросов, он решил понтанутся и показать свой рейтинг, но увидев результат ведать расстроился. После чего он в расстроенных чувствах упомянул про рейтинг, где сразу подхватили и понесли. Вот так вот развивалась история.
не льстите себе) На ваши вопросы я отвечать не собираюсь. Это еще раз для тугодогоняющих)))
Про какой рейтинг, цитату если можно.
Я так вообще ничего не понимаю, торговлю покажи, скажи сколько денег у тебя, какая просадка в деньгах. Только что этих самих денег не просят, а так всё))))))))))))))))))))))))))))))))
Вставлю свои 5-ть копеек,на 3.2% просадки нехватает лота и с.л. и задача будет решена
Speculator_:
это волновая торговля?сколько помню у тебя постоянно такой график рост-прирост,просадка.по снайперу не пробывал?по мне так прикольно (снайпер)
По мониторингу определяется рейтинг, мониторинг счета и ведется для составления рейтинга.
Ты мне экзамены устраивать собрался? А какова их цель? Инвестировать хочешь или денег дать? Так мне и то и другое без надобности.
А если шоу устроить, то тоже не по адресу.
Я хотел сделать мониторинг счета, но подумал и пришел к выводу, что МНЕ это нах надо.
Так что кина не будет)))
А почему нах надо, что бы по напрасно не растраиваться.