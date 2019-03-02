FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 654

Myth63:
не понял...
Я тоже не понял, но по тролили прикольно
 
Myth63:
моя=)
И к чему она здесь?
 
Myth63:
не понял...
     Я тоже его через раз понимаю )
server:
     Я тоже его через раз понимаю )
завтра посмотрим... 
 
Alexey:
Его попросили ответить на несколько вопросов, он решил понтанутся и показать свой рейтинг, но увидев результат ведать расстроился. После чего он в расстроенных чувствах упомянул про рейтинг, где сразу подхватили и понесли. Вот так вот развивалась история.

не льстите себе) На ваши вопросы я отвечать не собираюсь. Это еще раз для тугодогоняющих)))

Про какой рейтинг, цитату если можно. 

 
server:
     Я тоже его через раз понимаю )
Я так вообще ничего не понимаю, торговлю покажи, скажи сколько денег у тебя, какая просадка в деньгах. Только что этих самих денег не просят, а так всё))))))))))))))))))))))))))))))))
 
stranger:
Я так вообще ничего не понимаю, торговлю покажи, скажи сколько денег у тебя, какая просадка в деньгах. Только что этих самих денег не просят, а так всё))))))))))))))))))))))))))))))))
Вы ликвидность ветки. 
 
 stranger:

Вставлю свои 5-ть копеек,на 3.2% просадки нехватает лота и с.л. и задача будет решена

 

 Speculator_:  

это волновая торговля?сколько помню у тебя постоянно такой график рост-прирост,просадка.по снайперу не пробывал?по мне так прикольно (снайпер)

 
stranger:

не льстите себе) На ваши вопросы я отвечать не собираюсь. Это еще раз для тугодогоняющих)))

Про какой рейтинг, цитату если можно. 

По мониторингу определяется рейтинг, мониторинг счета и ведется для составления рейтинга.


stranger:

Ты мне экзамены устраивать собрался? А какова их цель? Инвестировать хочешь или денег дать? Так мне и то и другое без надобности.

А если шоу устроить, то тоже не по адресу.

Я хотел сделать мониторинг счета, но подумал и пришел к выводу, что МНЕ это нах надо.

Так что кина не будет))) 

А почему нах надо, что бы по напрасно не растраиваться.
 
Alexey:

По мониторингу определяется рейтинг, мониторинг счета и ведется для составления рейтинга.


А почему нах надо, что бы по напрасно не растраиваться.
Он не на что не претендовал . Чего ты к нему пристал 
