FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 651
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так тебе чего, размер счета, пароль, банковские реквизиты.... Может чего еще пропустил, список напиши
седня праздник
а здесь истину пытают...
И так имеем 100$. Коим размеров входить в рынок? Плечо 1:500.
И так имеем 100$. Коим размеров входить в рынок? Плечо 1:500.
я давал рисунок по этой паре если кто помнит
Это так фон. Инструмент, время открытие и закрытие выбирает stranger
Ну со ста и прибыль не прибыль и посадка, как вертолетная площадка.
не будет он это делать .Стар он уже для этого ...
Иногда приходится десять раз по сто убивать в месяц ,что бы на реале проверить ту или иную стратегию . Не знаю как у кого ,у меня так .По мимо демо счетов разумеется )