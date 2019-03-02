FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 651

stranger:
Так тебе чего, размер счета, пароль, банковские реквизиты.... Может чего еще пропустил, список напиши 
Интересует только трейдинг.  
 

седня праздник

а здесь истину пытают...

stranger:
 

 

И так имеем 100$. Коим размеров входить в рынок? Плечо 1:500.    

Speculator_:

 

И так имеем 100$. Коим размеров входить в рынок? Плечо 1:500.    

я давал рисунок по этой паре если кто помнит ..Сейчас с моей точки зрения надо искать точки покупки до 0,7780 где то так 
 
azfaraon:
я давал рисунок по этой паре если кто помнит 
Это так фон. Инструмент, время открытие и закрытие выбирает  stranger 
Speculator_:
Это так фон. Инструмент, время открытие и закрытие выбирает  stranger 
не будет он это делать .Стар он уже для этого ...
 
Alexey:
Ну со ста и прибыль не прибыль и посадка, как вертолетная площадка.
Иногда приходится десять раз по сто убивать в месяц ,что бы на реале проверить ту или иную стратегию . Не знаю как у кого ,у меня так .По мимо демо счетов разумеется )
 
azfaraon:
не будет он это делать .Стар он уже для этого ...
Его же просят уголь вёдрами носить. Всего то указать размер открываемой позиции и когда открыть да закрыть. 
server:
Иногда приходится десять раз по сто убивать в месяц ,что бы на реале проверить ту или иную стратегию . Не знаю как у кого ,у меня так .По мимо демо счетов разумеется )
Это само собой разумеется ..поэтому сначало советник нужен ..Хотя бы для проверки стратегии на истории ...А если принцип не возможно запрограммировать ..Значит всегда будет висеть над счетом домоклов меч -человеческий фактор 
