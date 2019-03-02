FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 661
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где то Учитель был прав - клоуны. Прощайте.
И так уже просадка зашкаливает.
фунт дойдёт до 5370 поэтому продаю.
5085 у меня на горизонте...
на завтра:
а иначе для чего КУКЛ цену загонял - кидалово по плану...
На той неделе потолок был 1440, зачем на 1410 сел ставить? А если цена еще выше пойдет к 1500, что делать будите?
фунт дойдёт до 5370 поэтому продаю.
Сливать 100$
вот вам недельная страшилка=)
вот вам недельная страшилка=)