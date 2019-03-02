FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 661

awersforex:
фунт дойдёт до 5370 поэтому продаю.
 
stranger:
Где то Учитель был прав - клоуны. Прощайте.
 
Speculator_:

 

И так уже просадка зашкаливает. 

На той неделе потолок был 1440, зачем на 1410 сел ставить? А если цена еще выше пойдет к 1500, что делать будите?
 
Speculator_:
5085 у меня на горизонте...

на завтра:

а иначе для чего КУКЛ цену загонял - кидалово по плану...


 
Alexey:
Сливать 100$
 
Ааа...))
 
Speculator_:
Счастливый вы человек. :)
 
Коридор этот за парил, 1445 - 1380. На пой неделе закрылся и ни туды и ни сюды
[Удален]  

вот вам недельная страшилка=)

 

 
Myth63:

Новые черточки добавили, куда они ведут? На евре всего одна, от чего так?
