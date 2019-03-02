FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 656

stranger:

Дети мои, если бы я был помоложе и подурнее, то может и не понял бы чего вы хотите 

Курите бамбук. Активно))) 

Чего от тебя хотят? 
 
stranger:


Завтра понедельник. Что и куда открывать и каким размером?  

 
Speculator_:
Та не знаю, видать чего то задолжал вам... 

Speculator_:

Завтра понедельник. Что и куда открывать и каким размером?  

Что хочешь то и открой, я здесь больше хрен чего скажу по торговле или выложу. 

 

фунт селл до 5082...


 

Да, видать Спекулятор слился в конце недели, ну бывает, не всегда же прибыль снимать

Вообщем Гуру он настоящий, не зря я его выбрал как Учителя и Просветителя

 
stranger:

Да ладно вам дуться, мы же ориентируемся на вас ка на тренд. ди-джей рулит.
 
Alexey:
 ди-джей рулит.
 
Speculator_:
Да он сам не знает. Знает, что, что то хотят, старость не радость, понимаешь ли
 
Alexey:
Трейдинг молодит мозг.
 

220 или 380...   


