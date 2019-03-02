FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 662

AUDCAD

                   
 
рельсы - рельсы, шпалы - шпалы, чухал фунтик, запоздалый ...
 
Speculator_:
фунт дойдёт до 5370 поэтому продаю.

ну смойте уже того фунта волной к шахтерам...

встал, елы -палы

 

XAUUSD  H1


 

 

Продолжаю держать продажи. 

 
Продолжаю держать продажи. 

Изменения возможно будут только завтра, так что держите пока, хотя один можно прикрыть, чтобы день не впустую прошел :)
ну что же=) индюшатина работает =) пока как надо =)
 
Myth63:
ну что же=) индюшатина работает =) пока как надо =)
а хакеры не дремлят...
греки так и не договорились ещё? =)
 
нуно у Стренжа спросить, он про нее и фунта все знает...
