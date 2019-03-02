FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 648

В общем как то так:

 

 
даже геп не забыт)

Спасибо.

 
Спасибо.

Не, это просто руки дрожат)))
 
А что мы тогда обсуждали
 
 
 
На 5350 поддержка сын мой. а на 55-56 ждут нас 
 
А что мы тогда обсуждали
Я ничего не обсуждал)
 
На 5350 поддержка сын мой. а на 55-56 ждут нас 
Не понимаю я не чего в поддержках и сопротивлениях. Вы уважаемый их рисуете от фонаря наверное.
 
По баксочифу очень хорошее место для засола.
