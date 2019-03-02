FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 660

Speculator_:

 

Продам GBP/USD и EUR/USD  

Молодец правильно делаешь не слушай ни кого. Только вот солонику  надо было прикупить побольше
 
Lesorub:
а обосновать?
Для кого? Для себя я все обосновал)
 
че думать, ужо:


 

Немного порисовал на Вашем графике.  

 
Молодец правильно делаешь не слушай ни кого. Только вот солонику  надо было прикупить побольше

По средствам... 

 
Немного порисовал на Вашем графике.  

ну и правильно...

а вот обоснование:


 
Где то Учитель был прав - клоуны. Прощайте.
 
По средствам... 

Жаль, было бы интересно.
 
Жаль, было бы интересно.

 

И так уже просадка зашкаливает. 

 
И так уже просадка зашкаливает. 

Мне фунт на 1.56 чудится)) Зачем продаёшь, а..? ;)

