FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 659

Новый комментарий
 
Myth63:
ну пока визуально ложат плиту на 1580 (САМ Я ЕВРУ НЕ ТОРГУЮ)
Пока не знаю ,смутно всё
 
Lesorub:

мнение без изменения, селл в 1182...


 

 Купил с утра. Пора рассматривать продажу.  

 

 

Продам GBP/USD и EUR/USD  

 
stranger:
орехи, сок закончится, че бум делать?
 
Lesorub:
орехи, сок закончится, че бум делать?

Просто ржать)

Вы даже поддержки на 1394 не видите))) 

Золото думай где продать, цена цена ниже 1000. 

 
stranger:

Просто ржать)

Вы даже поддержки на 1394 не видите))) 

цель 1182 важнее...
 
Lesorub:
цель 1182 важнее...

Дурилы, не будет никаких 11 и 12.

Вам сюда)

http://ruforum.mt5.com/threads/71855-eur-usd-2015/page18 

 
stranger:

Просто ржать)

Вы даже поддержки на 1394 не видите))) 

Золото думай где продать, цена цена ниже 1000. 

че думать, ужо:


 
stranger:

Дурилы, не будет никаких 11 и 12.


а обосновать?
1...652653654655656657658659660661662663664665666...2119
Новый комментарий