Lesorub:

220 или 380...   


 

Глянув на график представленный Вами. Представил токую вот картину.  

 
и это верное предположение...
хе=) у меня в терминале оказывается на сигнальном счёте только 1 месяц история может хранится=))))
 
До начала  торгов осталось шесть часов сорок минут.
 
амеровские хаки тиснули...
=) нет, просто истрию вырезали из терминала. всё остальное осталось =)

;  

 
эт кто посмел? 

интеллектуальную собственность да на левый базар...

54 п. мож уже закрыли за выходные...


 
Они всегда хорошим трейдерам так делают - негодяи 
 
обрезание?
ну у меня и написанно было что история на таком счёте хранится 1 месяц=) вот и срезали всё до 16.01 =) правдо есть майбук там вроде норм отображается. историю хронят полностью(копируют или как хз)
