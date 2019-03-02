FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 627

Новый комментарий
 
azfaraon:
Подсказки это хорошо ..Но я тоже пишу ..Если мешаю скажите прямо  и меня тут вообще не будет ...Можете проверить все что я писал ,все в+ закрывается 
хватит тут одного адвоката который лезет не в своё дело)
[Удален]  

пробой-возврат ?? или сначало на возврат, а потом аглы? =) 5413 с коротким стопом 

 
Myth63:

пробой-возврат ?? или сначало на возврат, а потом аглы? =) 5413 с коротким стопом 

красиво)
 
Myth63:

пробой-возврат ?? или сначало на возврат, а потом аглы? =) 5413 с коротким стопом 

Думаю немного вверх, к уровню, возврат и аглы, как ты говоришь)))

Обленились американские отроки, а как я раньше любил именно этот час, они тут такие свечи сандалили))) 

[Удален]  
stranger:

Думаю немного вверх, к уровню, возврат и аглы, как ты говоришь)))

Обленились американские отроки, а как я раньше любил именно этот час, они тут такие свечи сандалили))) 

погоди=) 
 
Myth63:
погоди=) 
Не, все, ночью он никому не нужен, индейцы не знают что с ним делать)))
[Удален]  
stranger:
Не, все, ночью он никому не нужен, индейцы не знают что с ним делать)))
посмотрим =) 5413 запупонька =)
[Удален]  
Myth63:
посмотрим =) 5413 запупонька =)
если ниже 5395 не отатят то будут мусолить скорее всего вверх =) в БУ короче=) и спать =)
 

всех с праздником!

пятница, 13...         



а КУКЛ народ дурит... 


 
Lesorub:

всех с праздником!

пятница, 13...        



а КУКЛ народ дурит...


евро купил?
1...620621622623624625626627628629630631632633634...2119
Новый комментарий