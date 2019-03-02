FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 627
Подсказки это хорошо ..Но я тоже пишу ..Если мешаю скажите прямо и меня тут вообще не будет ...Можете проверить все что я писал ,все в+ закрывается
пробой-возврат ?? или сначало на возврат, а потом аглы? =) 5413 с коротким стопом
Думаю немного вверх, к уровню, возврат и аглы, как ты говоришь)))
Обленились американские отроки, а как я раньше любил именно этот час, они тут такие свечи сандалили)))
погоди=)
Не, все, ночью он никому не нужен, индейцы не знают что с ним делать)))
посмотрим =) 5413 запупонька =)
всех с праздником!
пятница, 13...
а КУКЛ народ дурит...
