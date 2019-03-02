FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 588
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
незнаю когда ты вставал в селл...
мне нужен GBPJPY
не торгую
а канальи накинуть?
а канальи накинуть?
Илья, для того, чтобы накинуть канальи на фуй надо посчитать фунт и йену, ты себе хоть представляешь это?))) Я бы не взялся)
К чорту фунт и евро.
Продал йену. Будем надеяться что с самой макушки.
К чорту фунт и евро.
Продал йену. Будем надеяться что с самой макушки.
а цель палки слева посередине которые, нарисуют...
лунь тож ща съедет...
К чорту фунт и евро.
Продал йену. Будем надеяться что с самой макушки.
а канальи накинуть?
по мне, так это не перспективная пара для анализа, не думаю, что кто-то фунты на йену меняет так как и то и другое на доллар
то, что эта пара сильно двигается туда сюда, так это больше для всяких математических робастых стратегий катит, а не для анализа.
Думаю есть смысл остановиться на 6 долларовых парах, а лучше чифа с новозелландцем тоже выкинуть)