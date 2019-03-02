FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 588

Новый комментарий
 
Myth63:

незнаю когда ты вставал в селл...

 

мне нужен GBPJPY
[Удален]  
Lesorub:
мне нужен GBPJPY
не торгую
 
Myth63:
не торгую
а канальи накинуть?
 
Lesorub:
а канальи накинуть?
Илья, для того, чтобы накинуть канальи на фуй надо посчитать фунт и йену, ты себе хоть представляешь это?))) Я бы не взялся)
[Удален]  
Lesorub:
а канальи накинуть?
если я её не торгую=) я её и не считаю =)
 
stranger:
Илья, для того, чтобы накинуть канальи на фуй надо посчитать фунт и йену, ты себе хоть представляешь это?))) Я бы не взялся)
а тут еще и считать чет надо???
 

К чорту фунт и евро.

Продал йену. Будем надеяться что с самой макушки. 

 
Bicus:

К чорту фунт и евро.

Продал йену. Будем надеяться что с самой макушки. 

а цель палки слева посередине которые, нарисуют...

лунь тож ща съедет...

[Удален]  
Bicus:

К чорту фунт и евро.

Продал йену. Будем надеяться что с самой макушки. 

у неё потонцеал 120.55
 
Lesorub:
а канальи накинуть?

по мне, так это не перспективная пара для анализа, не думаю, что кто-то фунты на йену меняет так как и то и другое на доллар

то, что эта пара сильно двигается туда сюда, так это больше для всяких математических робастых стратегий катит, а не для анализа.

Думаю есть смысл остановиться на 6 долларовых парах, а лучше чифа с новозелландцем тоже выкинуть)

1...581582583584585586587588589590591592593594595...2119
Новый комментарий