Lesorub:
а тут еще и считать чет надо???

Не, просто палки глянуть на графике, в носу поковыряться и нарисовать стрелочку)))

Ребята, бросайте муйней заниматься, это не игра в угадайки) 

 
Myth63:
у неё потонцеал 120.55
И там капканы расставим.
 
Кратосрочные цели по фунту 5570-5630. Но не по прямой!!!
stranger:
их это не устраивает... надо чтобы сейчас открыл=) а через пол часа закрыл на целях!!!!!! Старый не пойдёт цель=) меняй под народ. А то народное недовольство выплеснется в массовые беспорядки1!!! =)
 
Olegts:

по мне, так это не перспективная пара для анализа, не думаю, что кто-то фунты на йену меняет так как и то и другое на доллар

то, что эта пара сильно двигается туда сюда, так это больше для всяких математических робастых стратегий катит, а не для анализа.

Думаю есть смысл остановиться на 6 долларовых парах, а лучше чифа с новозелландцем тоже выкинуть)

EURGBR: что скажем?
Lesorub:
EURGBR: что скажем?
продавать поздно покупать рано =)
 
Myth63:
Бить будут? 
stranger:
ногами....
 
Myth63:
у меня все канальи ниже обсохли по нем...


Lesorub:

года полтора назад писал цели =) даже скрин давал =) найдёшь на 4 вот тебе и руководство =)
