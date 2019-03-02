FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 589
а тут еще и считать чет надо???
Не, просто палки глянуть на графике, в носу поковыряться и нарисовать стрелочку)))
Ребята, бросайте муйней заниматься, это не игра в угадайки)
у неё потонцеал 120.55
Кратосрочные цели по фунту 5570-5630. Но не по прямой!!!
по мне, так это не перспективная пара для анализа, не думаю, что кто-то фунты на йену меняет так как и то и другое на доллар
то, что эта пара сильно двигается туда сюда, так это больше для всяких математических робастых стратегий катит, а не для анализа.
Думаю есть смысл остановиться на 6 долларовых парах, а лучше чифа с новозелландцем тоже выкинуть)
EURGBR: что скажем?
их это не устраивает... надо чтобы сейчас открыл=) а через пол часа закрыл на целях!!!!!! Старый не пойдёт цель=) меняй под народ. А то народное недовольство выплеснется в массовые беспорядки1!!! =)
Бить будут?
продавать поздно покупать рано =)
у меня все канальи ниже обсохли по нем...
